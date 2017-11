Als einzige Frau in einer Liedermacherszene ist sie im Westen schon berühmt, als sie dort ankommt. Ihre Gedichte und Lieder verkaufen sich so gut, dass sie ein Haus in Berlin-Frohnau erwirbt, ganz nah an der Grenze. Im Westen ist die deutsche Liedermacherin Bettina Wegner vor allem berühmt für ihre Liedzeile "Sind so kleine Hände". Für die Menschen im Osten Deutschlands ist die Sängerin eine Ikone des Widerstands gegen die SED-Diktatur. Das Feature begibt sich mit ihr auf eine Reise in die Vergangenheit und macht dabei auch ihre Gegenwart hörbar.