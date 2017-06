Ulrich Gojowczyk ist Inhaber einer Installationsfirma im sächsischen Bad Muskau. Das Firmengelände liegt 300 Meter Luftlinie von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Beim Thema Kriminalität verliert er die Gelassenheit. In zwei seiner Fahrzeuge wurde eingebrochen, ein Auto wurde dabei völlig zerstört und das komplette Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro geklaut. In der Region ist das kein Einzelfall.

Grenzüberschreitende Ermittlungen

Als Reaktion auf die Kriminalitätsschwerpunkte in Grenznähe arbeitet im Görlitzer Bereich die Fahndungsgruppe Neiße, die je zur Hälfte mit deutschen und polnischen Polizisten besetzt ist. Im benachbarten Spree-Neiße-Bereich ist die Ermittlungsgruppe SIGRIT gebildet worden, die auch mit der polnischen Seite zusammenarbeitet. SIGRIT steht für "Sicherheit in der Grenzregion gegen Intensivtäter".

Es geht in erster Linie darum, Täter im grenzüberschreitenden Bereich aufzuspüren, festzustellen, auf frischer Tat festzunehmen. Marco Mette | Leiter des Kriminalkommissariats

Die Ermittler beschäftigen sich mit Delikten wie Diebstahl, Einbrüchen und Fahrradkriminalität. Autor Matthias Körner trifft bei SIGRIT auf hochmotivierte Beamte, die stolz sind auf ihre Polizeiarbeit. Um sich ein Bild vom Alltag der Polizisten zu machen, begleitet er eine Einsatzgruppe - vier Männer, zwei Frauen - auf nächtlicher Fahrt. Schon bald ist er mittendrin in einer Verfolgungsjagd oder "Nacheile" wie es im offiziellen Polizeivokabular heißt.

Wie im Krimi pflanzt der Polizist während der Fahrt das Blaulicht auf das Autodach. Eine fast akrobatische Leistung. Der verfolgte Mercedes beachtet keine Vorfahrt, rast über Fußwege, fährt Absperrpoller um. Fußgänger oder Radfahrer hätten keine Chance. Matthias Körner | Polizeieinsatz im Grenzgebiet

Drogenhandel und Beschaffungskriminalität

Fahrradkriminalität ist in der Region ein Massendelikt Bildrechte: IMAGO Die beiden Tatverdächtigen werden kurze Zeit später gefasst. Sie sind der Polizei als Crystal-Meth-Konsumenten bekannt. Die Droge kommt aus Tschechien über die Grenze, der Verkauf breitet sich immer weiter nach Norden aus. Crystal Meth macht extrem schnell abhängig, die Konsumenten zahlen bis zu dreitausend Euro im Monat, um ihren Bedarf zu decken. Das führt zu Beschaffungskriminalität. Fahrraddiebstahl ist für die Abhängigen ein lukratives Geschäft. Die Räder werden auseinandergenommen, die Rahmennummer herausgeschliffen, lackiert und die Einzelteile neu zusammengebaut.

Für uns als Polizei ist es unheimlich schwer, nachzuweisen, dass das ein gestohlenes Fahrrad ist oder diese Fahrradteile aus Diebstählen hochwertiger Fahrräder stammen. Marco Mette | Leiter des Kriminalkommissariats

Fahrradkriminalität ist in der Region ein Massendelikt. Allein in Görlitz werden jährlich 2.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet, dabei wird ein Großteil der Taten gar nicht angezeigt. Der benachbarte Spree-Neiße Kreis führt gar die bundesweite Rankingliste bei Fahrraddiebstählen an. Oft handeln gut organisierte Banden Bundesländer übergreifend. Ein Teil der geklauten Fahrräder geht nach Polen. Die oft jugendlichen Täter sind nur ein Teil in der Kette, machen quasi die Drecksarbeit. Herausforderung für die Kriminalpolizei ist es, die Hintermänner zu ermitteln.

Das Gefühl der Angst

Ein Einbrecher schleicht sich an Bildrechte: IMAGO Auch Eigentumsdelikte stehen in der Grenzregion oft im Zusammenhang mit Drogendelikten. Bei Hausdurchsuchungen wird oft Diebesgut sichergestellt. Bei Wohnungseinbrüchen ist der rein materielle Schaden oft gar nicht hoch, schlimmer für die Betroffenen ist die psychische Belastung, das Gefühl, dass jemand in der Wohnung war.



Damit den Bürgern der Region so eine Erfahrung erspart bleibt, die Zahl der Einbrüche und Diebstähle zurückgeht und die Menschen sich wieder sicher fühlen können, dafür sind die Beamten täglich im Einsatz. Dank verschiedener Fahndungsgruppen und der Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen konnte die Polizei einige Erfolge vorweisen. Aber es gibt noch viel zu tun.

Über den Autor

Matthias Körner wurde in Kamenz geboren, studierte am Literaturinstitut in Leipzig, schreibt Romane und Sachbücher. MDR KULTUR produzierte unter anderem seine Features "Jedes Sorbenherz ein Fels" (2012) und "Grundwasser: Die schleichende Flut" (2014)

Information zur Sendung "Polizeieinsatz im Grenzgebiet"

Unterwegs an der sächsischen Ostgrenze

Feature von Matthias Körner



Sprecher: Manfred Möck

Regie: Ulf Köhler

Redaktion: Kathrin Aehnlich

Produktion: MDR 2017 (Ursendung)



Sendung: Sa, 24.06.2017 | 09:05 Uhr



Das Feature steht nach der Ausstrahlung hier bis zum 23.06.2018 zum Hören und zum Download bereit.