Ich hatte einen Menschen bei der Bank, als ich 'n Kredit beantragt habe und dann kommt dieser Bankberater in seinem Anzug und mit zitternden Fingern und legt mir die Platte hin und ob ich ihm ein Autogramm geben könnte. Ich hab gesagt ich will kein Autogramm geben, ich will diesen Scheißkredit ...

Banken? Berater? Als sie anfingen, waren das die Gegner. Düsseldorf, Ende der siebziger Jahre, das hieß auch RAF-Terror und Staatsschutz, Stahlkrise und Stagnation. Aber: In der Kneipe "Ratinger Hof" treffen sich die ersten Punks. Die späteren "Toten Hosen" gehören dazu, und auch Peter Hein. Der macht gerade eine Lehre beim Büromaschinenkonzern Xerox. Und er schreibt Songs. So entsteht ein Album, dass zum Zeugnis der Zeit wird - bis hin zum Cover und dass einer Zeitstimmung Ausdruck gibt.

Im Büro hat Peter Hein diese Zeilen geschrieben: "Damals hatte ich irgendwie so Zettel, das waren so Formulare von Xerox, Gesprächsnotizzettel oder so ähnlich hieß die Kacke, und da passte dann immer ein Text drauf." Und den sollten alle verstehen, deswegen, sagt Thomas Schwebel - stand von Anfang fest, dass die Lieder in deutscher Sprache sein sollen. Denn: "Wir wollten verstanden werden, wir wollten was erzählen, was uns alle irgendwie betrifft und angeht."