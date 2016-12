Publizist und Dramaturg Oliver Schütte: "Das Fernsehen ist tot"

MDR KULTUR: Was genau ist denn tot am Fernsehen – das bewegte Bild ist doch höchst lebendig?



Oliver Schütte, Dramaturg und Publizist Bildrechte: Oliver Schütte Oliver Schütte: Das, was wir als klassisches, lineares Fernsehen kennen – das ist dem Tod geweiht, weil es durch das Streaming abgelöst wurde. Die alte Art Fernsehen zu schauen, nämlich dann, wenn etwas angeboten wird, das wird mehr oder weniger verschwinden. Insofern ist das Fernsehen, wie wir es seit mehr als 50 Jahren kennen, tot.



Ich habe hier eine Zahl, die überhaupt nicht zu Ihrer These passt: Die Nutzungsdauer in den letzten Jahren ist laut aktuellen Untersuchungen gestiegen. Menschen in Deutschland schauen täglich mehr als drei Stunden fern, 223 Minuten. Wie passt das zu Ihrer These?

Wenn man da genauer hinschaut, sieht man, dass diese Untersuchungen nach Altersgruppen aufgeteilt sind: Die Zuschauer über 50, die sehen im Schnitt über fünf Stunden am Tag fern. Aber die jungen Zuschauer gucken weniger, die schauen maximal 1,5 Stunden fern und das wird durch das immer attraktiver werdende Angebot der Streaming-Dienste sicherlich noch weniger werden.

Ihr Essay heißt ja nicht nur "Das Fernsehen ist tot". Im Untertitel geht es weiter mit "Es lebe das Geschichtenerzählen". Da habe ich sofort schöne Bilder im Kopf – die Geschichte, dieses uralte Wesen schlüpft in unsere Gegenwart in neue Biotope. In welche denn, in diese Streaming-Dienste?

Das heißt, die anspruchsvollen Sachen finden wir dann im Netz – und was ist dann mit dem linearen Fernsehen?

Aber könnte man dem nicht auch etwas entgegensetzen, Herr Schütte? Es gibt ja die großen Quotenbringer im Netz, Serien wie "Breaking Bad" und "House of Cards", die für ein gezieltes Publikum produziert werden. Würden die nicht auch im Fernsehen noch funktionieren?

Und was wird aus dem Lagerfeuer? Wo sind dann die Momente, die gesellschaftlich so relevant sind, weil sie sehr viele verschiedene Menschen einbeziehen?

Aber der Lagerfeuer-Effekt wird dadurch auf bestimmte Milieus beschränkt, auf Gruppen, die sich für solche Serien interessieren. Wo bleibt das Übergreifende, wo auch Menschen verschiedener Herkunft ein und dasselbe sehen und darüber Erfahrungen teilen? Droht da nicht eine Zersplitterung unserer kulturellen Erfahrung?

Das stimmt. Das ist aber insgesamt ein Problem des Internets. Das Internet ermöglicht einen spezifischen Zugang für jeden und das führt zu "kleinen Lagerfeuern", die großen wird es in Zukunft nur noch selten geben.