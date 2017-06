Trend-Spielzeug:Fidget Spinner - Der Hype mit der traurigen Geschichte

Trend-Spielzeug: Fidget Spinner Fidget-Spinner - Hype mit trauriger Geschichte

Vielleicht haben Sie sich jüngst gewundert, wenn Kinder neben Ihnen in der Straßenbahn an so kleinen Propeller-Rädern in ihren Händen drehen. Das sind so genannte Fidget Spinner. Die sind derzeit der große Hype unter Kindern und Jugendlichen. Johannes Paetzold hat sich mit Schülern und Lehrern über Sinn und Unsinn der neuen Freizeitbeschäftigung unterhalten.