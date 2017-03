Der Preisregen für den Film "Toni Erdmann" scheint kein Ende zu nehmen. Wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde, ist der Streifen in sechs Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert. Nur "Die Blumen von gestern" mit acht und Nicolette Krebitz' Drama "Wild" können sich in noch mehr Kategorien Hoffnung machen.