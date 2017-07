Fingerboarden Zu Besuch in der Mini-Skateboard-Szene

Namhafte Skatboarder wie etwa Tony Hawk bauten bereits Ende der 1970er-Jahre ihre Skateboards im Miniformat nach, um so ihre Tricks üben zu können. Das Fingerboard war geboren. Richtig groß wurde der Fingersport aber erst als die ersten Wettbewerbe veranstaltet wurden – Ende der 1990er-Jahre. Inzwischen handelt es sich um einen echten Sport mit mehr als fünfzig Contests pro Jahr allein in Deutschland.

Auch Timo Kranz entdeckte die Fingerboards für sich – 2009 war er sogar Weltmeister. Seine Begeisterung für den Sport ging so weit, dass er seinen eigenen Laden aufmachte. Der befindet sich in Berlin-Friedrichshain, in einer ehemaligen Metzgerei, in deren Räumen große Tische mit Miniaturrampen aus Holz und Beton stehen. Hier üben die Fingerboard-Fans. Und die kommen aus aller Welt: Skandinavien und Japan sind besonders gut vertreten. "Es kommen alle Altersklassen", sagt Timo Kranz. "Auch ältere Leute. Den typischen Fingerboarder gibt es nicht.“