Die ist ja komisch – Frauen im Kabarett

Tatsächlich soll es immer noch Zeitgenossen geben, die bezweifeln, dass Frauen auf der Kabarett- bzw. Kleinkunstbühne komisch sein können und wenn, dann sind sie nicht so brillant und tauchen auch weniger oft auf als Männer – so eines der gängigen Klischees. Frauen attestiert man gern gönnerhaft, in den "Niederungen des Beziehungskabaretts" würden sie sich ganz gut auskennen, aber im Politikbereich z. B., da könne man hervorragende Kabarettistinnen lediglich suchen. Dass Frauen Männern in Punkto Komik unterlegen sind, erweist sich bei näherem Hinsehen aber als nicht haltbar, weder aktuell noch historisch betrachtet.

Trotzdem scheinen Frauen in der Unterzahl zu sein, vergleicht man sie mit ihren Berufskollegen. Wenn man zum Beispiel im Internetlexikon Wikipedia nach dem Stichwort "Kabarettisten" sucht, dann findet sich auf der entsprechenden Seite eine Auflistung von 62 namentlich aufgeführten, relevanten deutschsprachigen Künstlern des Genres, von diesen 62 sind exakt sechs Frauen. Das legt nahe, dass erfolgreiches Kabarett wohl doch eine männliche Angelegenheit ist. Und das scheint in jedem Fall zuzutreffen, soweit es Fernsehformate betrifft – da begegnet man tatsächlich meistens Männern und eher marginal Kabarettistinnen. Gerburg Jahnke, die in der ARD die Frauen-Comedy Reihe "Ladies-Night" präsentiert, schätzt die Quote durchschnittlich auf Viertel zu Dreiviertel gegenüber den männlichen Kabarettisten und Comedians im TV.

Das politische Kabarett als Männerdomäne

Kabarettistin Anny Hartmann gewann Kochgeschirr bei einer Kabarettpreisverleihung Bildrechte: IMAGO Es sind nicht viele Kabarettistinnen, die sich ausschließlich mit dem politischen Sujet beschäftigen. Die Ausnahmen lassen sich an einer Hand abzählen: Simone Solga, Anka Zink, Lisa Fitz, oder Anny Hartmann. Letztere brachte vor ein paar Jahren die Sache auf den Punkt, als sie den saarländischen Kabarettpreis gewann, und kommentierte das mit den Worten: Als politische Kabarettistin plagten sie schon Selbstzweifel, ob sie denn tatsächlich weiblich sei, aber als sie dann die "Sankt Ingberter Pfanne" in der Hand gehalten habe, wäre ihr klar geworden, sie ist wirklich eine Frau, denn sie habe ja schließlich Kochgeschirr gewonnen!

Mit der "Gleichberechtigung" im politischen Kabarett hapert es noch. Die Gründe dafür sind möglicherweise einmal in der fehlenden Wahrnehmung von Frauen im Kabarett zu suchen, vielleicht aber auch in einem Genre-Problem verbunden mit dem Umstand, dass Kabarettistinnen einfach nicht so oft rein politische Themen beackern bzw. beackern mögen.

Es gibt politisches Kabarett und den Rest

Frauen sind sehr wohl in der Lage, intelligent und pointiert gesellschaftliche Themen aufzugreifen, doch in Deutschland gilt nach wie vor die Trennung zwischen dem politischen Kabarett – das gewichtige, scharfzüngige, analytische Fach – und Formen der Comedy – also alles, was mehr oder weniger unpolitisch ist. Das Problem hierbei könnte sein, dass Frauen – nicht nur, aber doch öfter und lieber gesellschaftliche Felder außerhalb der Politik thematisieren, weil ihnen "Lebensthemen" näher sind, als rein politisch-satirische Abhandlungen.

Damit aber vergibt sich die Kabarettlandschaft ein großes Stück Wirkung. Die Hamburger Kabarettistin Sibylle Schrödter sagte einmal in einem Interview: Auch Alltag sei kabarettistischer Inhalt. Denn die Politik finge ja genau hier an und wenn man zeigen wolle, dass das Große im Kleinen liege, dann brauche man dafür die Bereitschaft, ein paar Dinge neu zu definieren. Bei der Gelegenheit verwies sie auch darauf, dass in fast jedem Land die komischen Sparten durchmischt sind und dass z.B. der britische Humor deswegen so gut funktioniert, weil jeder Komödiant hochpolitische Dinge sagen könne und in der gleichen Nummer aber auch über seinen Dackel oder Beziehungsprobleme reden kann. Das aber sei in Deutschland fein getrennt.

Das Interview, in dem sie dies festgestellte, ist genau 20 Jahre alt. Heute sind wir – schaut man sich die Fernsehformate an – scheinbar noch nicht sehr viel weiter. Doch auch die großartigen, wichtigen Komödiantinnen der näheren und ferneren Vergangenheit hatten durchaus ihre Durchsetzungsprobleme bzw. Beschränkungen, ohne sie aber wäre die deutsche Kabarettgeschichte unvollkommen.

Kabarettistinnen mit Texten von Männern

Ein Seminar an der Hamburger Universität hat sich schon 1993 mit Kabarettistinnen beschäftigt und bei der Bestandaufnahme waren die Teilnehmer sehr überrascht, wie viele es in Deutschland zu dem Zeitpunkt schon gab! Mittlerweile dürfte sich die Zahl durch den Comedy- oder Slam-Poetry-Boom noch erheblich erhöht haben. Natürlich aber gab es auch im Kabarett früherer Tage immer schon Frauen, die allerdings oft nur schöne Stichwortgeberinnen im Ensemble waren und dazu natürlich nett anzusehen sein sollten. Erst seit den Achtzigerjahren etwa treten tatsächlich mehr Solistinnen auf. Die gab es vorher so kaum. Frauen als Autorinnen waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ebenso rar. Sie texteten nur wenig – ganz anders als heute: In den Gründerjahren des Kabaretts und noch Jahrzehnte darüber hinaus, trugen Kleinkünstlerinnen und Diseusen eher die Ideen und Texte von Männern vor.

Und doch gab es unter den "Urmüttern des Kabaretts" etliche prägende Namen: Vor allem viele berühmten Couplets von Friedrich Holländer, Michael Spoljanski und anderen wären ohne ihre "Musen" so gar nicht denkbar. Blandine Ebinger zum Beispiel, ein großer Chanson-Star der 20er Jahre in Berlin – und Holländers erste Ehefrau – interpretierte unnachahmlich die Couplets, die ihr Mann ihr auf den Leib schrieb, so wie den Zyklus "Lieder eines armen Mädchens" – durchaus sozialkritisch UND komisch. Bis heute sind diese Lieder unverwüstlich und gehören nach wie vor zum Repertoire deutschsprachiger Kabarettistinnen.

Die Schauspielerin und Operettensängerin Trude Hesterberg sang Tucholsky und Kästner Bildrechte: IMAGO Schaut man weiter, kommt man natürlich an Claire Waldoff nicht vorbei, die berühmte "Berliner Schnauze" mit Liedern aus der Feder so berühmter Komponisten und Dichter wie Walter Kollo oder Kurt Tucholsky. Trude Hesterberg sang ebenfalls Tucholsky, aber auch Kästner, und auch die Schweizerin Helen Vita muss man nennen, wenn man von den Vorreiterinnen spricht – übrigens entdeckt und fürs Kabarett gefördert von Berthold Brecht höchstpersönlich.

Aber all diese hervorragenden Künstlerinnen waren – mehr oder weniger – in erster Linie Diseusen – im Wortkabarett emanzipierten sich die Frauen erst wesentlich später. Vor dem 2. Weltkrieg gab es vorerst nur wenige Ausnahmen, und auch danach dauerte es immer noch lange genug, bis Frauen von sich reden machten.

Der neue emanzipierte Schliff

Die Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger Bildrechte: dpa Eine, die eine Vorreiterinnenrolle spielte, war Lore Lorenz, 1947 schon Mitbegründerin des Düsseldorfer "Kommödchens". Scharfzüngig und pointensicher – das hatte schon einen neuen emanzipierten Schliff, den Kabarettistinnen wie Lisa Fitz im Westen oder Gisela Oechelhäuser im Osten dann fortsetzten.



Die Enkelinnen heißen heute – in ganz verschiedenen Gewerken – Carolin Kebekus, Hazel Brugger oder Anna Mateur. Sie schreiben ihre eigenen Texte, haben jede Menge zu sagen und machen selbstverständlich als Frauen und je nach Fach unterhaltsamste Comdey oder ausgezeichnetes Kabarett.