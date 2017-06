Nach einem beispiellosen Hin und Her soll das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Form einer Wippe nun doch kommen. Einem entsprechenden Antrag stimmte der Bundestag nach einer Mammutsitzung in der Nacht zum Freitag zu. Das Denkmal soll vor dem rekonstruierten Berliner Stadtschloss an die friedliche Revolution von 1989 und die deutsche Wiedervereinigung erinnern. Der Bundestag forderte mit klarer Mehrheit, das seit Jahren geplante Projekt noch vor der Bundestagswahl im Herbst auf den Weg zu bringen. Einweihung soll im Herbst 2019 sein - am 30. Jahrestag des Mauerfalls. Ursprünglich sollte das Denkmal-Projekt bereits 2013 abgeschlossen sein, zuletzt wurde der Termin auf 2018 verschoben.