Die sozialen Netzwerke vergessen keinen noch so flüchtigen Kontakt, wenn es dieser Kontakt erst einmal in unsere Freundesliste geschafft hat, wie bei Michael Franz aus Wernigerode. Bildrechte: Sabine Cygan

Das sieht Publizist und Philosoph Björn Vedder anders. In seinem Buch "Neue Freunde. Über Freundschaft in Zeiten von Facebook" geht er von einer Definition von Freundschaft aus, nach der Facebook-Freunde genauso "echte Freunde" sind:

Freundschaft beruht ganz grundsätzlich darauf, dass sich zwei Menschen gegenseitig versichern, dass sie so wie sie sind, in Ordnung sind oder liebenswert sind.

Die Like-Funktion auf Facebook steht exemplarisch dafür. Mit einem Klick lässt sich ruckzuck die Anerkennung für den Freund oder die Freundin kundtun. Dieser gegenseitigen Bestätigung schreibt Vedder durchaus eine stabilisierende Wirkung zu. Zudem könne man über die sozialen Netzwerke weiterhin an der Lebenswelt des Freundes teilhaben, sehe, was den anderen beschäftige oder interessiere und bleibe so miteinander vertraut. Nur so könne die Kommunikation zwischen Freunden funktionieren; nur dann könnten wir mit Fug und Recht behaupten: Ich mag dich so, wie du bist.