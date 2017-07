Neue Staffel "Game of Thrones" startet Wie sich "Game of Thrones" an der Geschichte bedient

"Game of Thrones" startet in die nächste Runde. Die Serie, die mit so großem Erfolg Fantasy mit dem Mittelalter zusammenführt. Was die historische Seite dieser Paarung angeht, orientiert sich "Game of Thrones" an sehr konkreten Vorbildern. Wir zeigen, an welchen. Vorsicht: Wer noch nicht alle Staffeln durch hat - Spoiler!

von Thomas Hartmann, MDR KULTUR-Autor