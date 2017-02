Geflüchtete Künstler in Leipzig Islamisches Bildverbot vs. westliche Bilderflut

Ahmed ist mit 44 Leuten in einem kleinen Boot nach Europa gekommen. Erst nach Griechenland und von dort zu Fuß nach Deutschland. 22 Tage ist er quer durch Europa gelaufen. Sein Leben in Damaskus musste er zurücklassen. Dort war er Architekt. Er weiß nicht wo seine Familie jetzt ist, ob sie überhaupt noch lebt.

Raissan hat in Mossul Akte gemalt – das ist in Syrien ein absolutes Tabu. Trotzdem hat er weiter gemalt. Inzwischen wurden alle seine Arbeiten verbrannt. Sich selbst konnte er retten.

Sara hat Buchdruck in Damaskus studiert, dann ist sie geflohen, weil das Leben in Syrien zu gefährlich wurde.

Sie alle bekommen die Chance, zumindest einen Teil ihres alten Lebens in Deutschland zurückzuerobern: An der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) hat Professor Rayan Abdullah einen Studiengang für Geflüchtete Künstler ins Leben gerufen – die "Akademie für transkulturellen Austausch". Seit dem Wintersemester studieren 15 Künstler – die meisten aus Syrien oder dem Irak – an der Hochschule.

Bildrechte: MDR/Dona Abboud

"Die Künstler sollen die Chance haben, ihr Leid zu vergessen"

In seinen Kursen spricht der Professor nicht über die Vergangenheit oder das Leid, das alle Studierenden durchlebt haben. Ihm ist es wichtig, dass sie sich voll und ganz in ihre Kunst vertiefen können. Er selbst stammt aus dem Irak, aus der Region nördlich von Bagdad, die heute vom IS beherrscht wird:

Seit 2003 ist die Situation im Irak ungeklärt. Die Betroffenen leben von einer Phase zur anderen – das spiegelt sich in der Arbeit der Studenten… Für mich ist nicht wichtig, woher die Betroffenen kommen - sondern wohin sie gehen. Ich will ihnen eine Chance geben, in der Design- und Kunstszene Fuß zu fassen. Professor Rayan Abdullah

Anderer Blick auf unsere "Wahrheiten"

Professor Rayan Abdullah vermittelt in seinem Studiengang die technischen Fertigkeiten, die ein Grafikdesigner braucht – abgesehen davon, ist ihm das Lernen aber weniger wichtig – vielmehr der Austausch mit den Geflüchteten: "Wir wollen wissen, welches Verständnis sie von Kunst und Design haben. Sie haben vielleicht eine andere Brille auf die Wahrheiten, die wir haben."

Diese unterschiedlichen Blickwinkel spiegelten sich bereits im ersten Semester wider, erzählt er: Das Thema war der Weiß-Raum in der Kunst – und die darin verborgene Schönheit. Schnell wurde die unterschiedliche Bedeutung von Weißraum deutlich: "Hier wird der Weißraum bewusst in Kunstwerken eingesetzt, für die Geflüchteten aber steht der Weißraum für eine nicht vollendete Arbeit." Das hat kulturelle Hintergründe, sagt der Professor: "Im arabischen Raum spielen Farben eine größere Rolle."

Bildverbot im Islam vs. Bilderflut in Europa

Ebenso werden Gegensätze deutlich bei einem der Lieblingsthemen von Professor Rayan Abdullah: Das Bildverbot. Denn im Islam wird das eigen Abbild als Selbstverherrlichung betrachtet, die wiederum als Gotteslästerung ausgelegt werden kann. "Darum haben Schriften und Ornamente in dieser Kultur einen ganz anderen Wert."



In Europa dagegen sind Bilder allgegenwärtig: "Ein Bild kann mehr als hundert Worte – es kommt schnell an und bleibt lange im Kopf."

Solche Themen werden die Studierenden auch in den kommenden Semestern beschäftigen. Professor Rayan Abdullah geht es aber nicht darum, eine Wahrheit zu finden – sondern darum, Unterschiede aufzudecken und wahrzunehmen. Die ersten Ergebnisse dieser Arbeit sind beim "Rundgang" in der Hochschule für Grafik und Buchkunst zu sehen vom 9. Bis zum 12. Februar.