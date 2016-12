Natürlich bietet diese französische Komödie überhaupt nichts Neues, macht aber dennoch Spaß. Schon die Ausgangssituation kommt einem sehr bekannt vor. In "Frühstück bei Monsieur Henri", der in diesem Jahr in den deutschen Kinos anlief, war es eine hübsche Studentin, die das Leben eines alten Grandlers (Claude Brasseur) durcheinander wirbelte. In diesem Film entsteht gleich eine ganze, quirlige WG in der Wohnung eines alten, verwitweten Mannes, den der große André Dussollier mit schöner, schlichter Menschlichkeit spielt. Auch hier beginnt es mit einer wohnungslosen Studentin - auf charmant-übergriffige Weise von Bérengère Krief gespielt - , die fast alles tun würde, um bei dem alten Hubert Untermieterin zu werden. Später kommen noch ein verklemmter, in Scheidung lebender Anwalt und eine gehemmte Krankenschwester hinzu.