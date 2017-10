Der US-Schriftsteller George Saunders hat den britischen Man-Booker-Preis bekommen. Damit wurde sein erster Roman "Lincoln in the Bardo" gewürdigt, Saunders thematisiert darin den Tod von Abraham Lincolns elfjährigem Sohn Willie. Der Man-Booker-Preis ist der renommierteste Preis für englischsprachige Literatur.

Bei der Preisverleihung in London würdigte die Jury-Präsidentin Lola Young das Buch als "in Form und Stil äußerst originellen Roman, der eine geistreiche, intelligente und zutiefst bewegende Erzählung zutage fördert". "Lincoln in the Bardo" ist eine aus hunderten Berichten zusammengestellte Chronik des Todes von Lincolns Sohn.