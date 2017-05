Das 2006 bei den Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) gegründete Gerhard Richter Archiv bleibt auf Dauer in Dresden. Einst wurde diese Kooperation per Handschlag besiegelt - nun steht sie auch auf vertraglich-verbindlicher Basis, wie SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann am Freitag bekannt gab. Gerhard Richter sagte: "Es ist gut, dass es existiert und ich unterstütze es." Das Archiv wird nach Angaben der SKD noch enger mit dem Kölner Atelier des wichtigsten deutschen Gegenwartskünstlers zusammenarbeiten.