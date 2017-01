Als der Maler, Bildhauer und Fotograf Gerhard Richter am 9. Februar 1932 in Dresden-Neustadt geboren wurde, dauerte es nur noch ein Jahr bis zur Machtübernahme Adolf Hitlers. Die Kindheit von Gerhard Richter war somit überschattet von der Diktatur der Nationalsozialisten. Seine Tante Marianne wurde in der Tötungsanstalt Großweiden ermordet, sein Vater musste als Soldat an die Front. Richter wuchs in der Oberlausitz auf, lebte danach in Zittau und wieder in Dresden – bis kurz vor dem Mauerbau. 1961 verließ er die DDR. Nach den eingeschränkten künstlerischen Möglichkeiten im Osten entwickelte der Künstler eine Produktivität, die bis heute andauert. In seinen Werken spiegelt sich zunächst die Geschichte seiner Familie – zum Beispiel besagter "Tante Marianne". In den Achtzigerjahren verarbeitete Richter die Geschehnisse um die Rote Armee Fraktion – der betreffende Bilderzyklus feierte genau in dem Jahr seine Vernissage, als die Mauer fiel. Auch die Wiedervereinigung Deutschlands und die Terroranschläge vom 11. September 2001 spiegeln sich in Richters Werk, das fünf Jahrzehnte umfasst.