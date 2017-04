Sachbuch der Woche | Gert Scobel: "Der fliegende Teppich – Eine Diagnose der Moderne"

Ausgehend von dieser Metapher entwirft Scobel ein gewaltiges Gedankengebäude, das von der Antike bis in die Moderne reicht, von Platon und Aristoteles über Descartes und Kant bis zu Foucault. Es geht um die tiefsitzende Angst vor dem Fall, die der moderne Mensch mit Hilfe der Technologie in den Griff bekommen möchte, wobei er allerdings selbst genau jenes Risiko darstellt, das er so dringend ausschließen möchte. Hinter den derzeitigen Krisen, ob wirtschaftlich, politisch oder ökologisch, sieht Scobel noch eine andere Struktur, nämlich den Kampf des Menschen gegen sich selbst.

Das Buchcover zu "Der fliegende Teppich" Bildrechte: Fischer Verlag

All das ist nicht gerade leichte Kost und wird mitunter fast sperrig, wenn Scobel sich etwa in die Erkenntnistheorie vertieft und philosophische Mechanismen erläutert. Dahinter jedoch steht die Aufforderung, weiterzudenken, sich selbst und die Realität kritisch zu hinterfragen und zu verstehen, dass man sich auf schwankendem Grund befindet, eben auf einem fliegenden Teppich. In dieser Aufforderung liegt der Charme des Buches, im Anstoß, die kleinen grauen Zellen zu aktivieren und sich selbst so vorurteilsfrei wie möglich Gedanken zu machen: über das, was hinter dem oft grauen Alltag liegt, über Realität und Fiktion, über Erzählungen und ihre tiefere Bedeutung und nicht zuletzt über Teppiche. Denn auch wenn ein fliegender Teppich nicht die Form von Stabilität bietet, die wir uns wünschen, so ist er doch ein taugliches Transportmittel, um sich in der verwirrenden Moderne nicht ganz zu verlieren.