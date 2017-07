In der Altersverteilung der Protagonisten und Hauptakteure des untersuchten Materials wurde deutlich: Bis zu einem Alter von Mitte 30 kommen Frauen und Männer in etwa gleich oft vor. Das ändert sich ab Mitte 30. Während bei den unter 20- bis 29-Jährigen noch 54 Prozent Frauen im Fernsehen auftreten, sind es bei den über 60-Jährigen nur noch 20 Prozent. Dieser Effekt lässt sich in allen Sendern über alle Formate und Genres und auch in Kinofilmen finden.