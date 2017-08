"Heiterer Glaube" - Religion und Humor

Glaube und Humor – über die Vereinbarkeit von beidem hat schon so mancher kluge Kopf nachgedacht. In Europa zum Beispiel der dänische Religionsphilosoph Sören Kierkegard, der dem Christentum alles andere als eine positive Haltung gegenüber dem Lachen attestierte. Auch er selber betrachtete Glauben und Humor als zwei sich einander ausschließende Existenzsphären, und zwar deswegen, weil in einer Religion wie dem Christentum, das das Leiden so sehr betont, kein Raum sei für das Lachen. Also, schloss Kierkegard, könne der religiöse Mensch auch nicht komisch werden.

Und auch ein anderer hat sich Gedanken über die Abneigung der Kirche gegenüber dem Humor gemacht – es ist Umberto Ecos Thema in seinem Roman "Der Name der Rose". Hier wird der blinde Mönch Jorge von Burgos zum Mörder, um zu verhindern, dass sich das einzige Exemplar des zweiten Buches der aristotelischen Poetik, das sich in der Klosterbibliothek befindet, allgemein bekannt wird. In diesem Buch nämlich – das tatsächlich existiert haben soll – lobt Aristoteles das Lachen, womit am Ende das ideologische Angst- und Einschüchterungssystem des mittelalterlichen Christentums zum Einsturz gebracht werden könne. Jorges Schluss: nur Angst veranlasst Menschen, ein gottgefälliges Leben zu führen, während das Lachen, Merkmal menschlicher Sündhaftigkeit und Beschränktheit sei. Und – auch das weiß Jorge – der lachende Mensch, ist ein kritischer Mensch, der vor Autoritäten nicht kuscht und unverrückbare Wahrheiten nicht ohne weiteres gelten lässt.

So war viele Jahrhunderte lang die Lesart der Kirche. Im Zeitalter der Emanzipation hat sich vieles geändert, doch ist das Thema immer noch ein diffiziles. Wie gehen wir heute mit Dingen um, die im Zusammenhang mit dem Glauben stehen? Worüber darf man lachen, worüber nicht? Und wie halten es andere Religionen?

Lutz von Rosenberg Lipinsky ist studierter Theologe und Kabarettist. Seinen Glauben trägt er dabei nicht vor sich her, doch schwingt er mit, wenn Rosenberg Lipinsky auf der Bühne steht und das Publikum mit Satire unterhält.

MDR KULTUR: Wenn man sich als gläubiger Christ gewissen Dingen verpflichtet fühlt und respektvoll mit seinem Glauben umgehen möchte, kann man sich dann trotzdem über religiöse Inhalte oder Auslegungen "lustig machen" im Sinne einer kabarettistischen Aufarbeitung – ohne seinen eigenen Glauben in Frage zu stellen oder ins Blasphemische zu geraten?

Lutz von Rosenberg Lipinsky bringt Glaube ins Kabarett. Bildrechte: Lutz von Rosenberg Lipinsky Lutz von Rosenberg Lipinsky: Die Frage ist, wo man die Grenze zieht. Also zunächst mal ist es zumindest in Deutschland so, dass die Kirche seit Jahrzehnten im Grunde ohnmächtig ist und ihre öffentliche Meinung, falls sie sie überhaupt noch vorträgt, ja nicht wirklich ernst genommen wird. So dass es im Zweiten kaum noch gelingt, irgendeine Meinung zu unterdrücken – warum auch? Das ist gut so und das heißt, es gibt im christlichen Raum kaum Probleme damit, eine Meinung öffentlich vorzutragen oder irgendeinen Witz.

Ich respektiere aber trotzdem auch die Grenze ganz persönlicher Frömmigkeit, die aber für alle Religionen gilt. Ich würde vereinfacht sagen, ich trenne zwischen Religion und Glaube. Die Religion selber ist häufig genug lächerlich, sie ist kritikwürdig. Der persönliche Glaube gehört zur persönlichen Geschichte jedes Menschen und sollte auch geschützt werden – auch vor satirischer Infragestellung natürlich.

Inwiefern ist das dann aber auch eine Gratwanderung für die Arbeit als Kabarettist und Comedian? Wenn man den "eigenen Verein" kritisiert, kommen da nicht auch ablehnende Reaktionen?

Also gerade das evangelisch-kirchliche Publikum hat da nahezu einen Hang zum Masochismus und freut sich regelrecht, wenn es aufs Korn genommen wird. Natürlich gibt's auch immer mal Widerspruch, aber der ist ja auch durchaus positiv und gewollt. Und er ist häufig genug aus Bildung entsprungen und nicht aus einer 'Das seh' ich aber anders – Haltung'. Vorschriften jedenfalls macht einem da keiner, das kann ich ganz klar sagen, doch es bedeutet auch nicht, dass man automatisch einen Freibrief hätte. Die Kritik sollte schon intelligent sein, wenn man sich damit beschäftigt.

Und wer, um es nun mal auf den Punkt zu bringen, hat den größeren Humor? Die Protestanten oder die Katholiken?

Das ist gar keine Frage, natürlich der Katholik. Die haben halt das bessere Theater, die haben die bessere Show – also mit 'Geruch und Tanz und Kostümen' - und die haben wohl auch die stärkere Moral, die für etwas steht, und danach kann man sich heute ja geradezu sehnen. Das heißt, es ist wohl nicht unbedingt die Aufgabe von Religionen, modern zu sein – vielleicht ist das sogar kontraproduktiv. Doch wenn es um den Humor geht, liegt der Katholizismus vorn, auch und gerade wegen des starken hierarchischen Machtgebildes, das heißt, da braucht es eben auch diesen Spott einfach, um das überhaupt zu ertragen.

Konfessionsübergreifend zu arbeiten ist ein Vorzug von Komödianten, denn natürlich funktionieren humoristische Abhandlungen nur über liberales Denken. Mit Ihrem Satire-Kollege Kerim Pamuk stehen Sie gemeinsam auf der Bühne, das Programm heißt "Brüder im Geiste" – eine kabarettistische Begegnung zwischen einem Christen und einem Moslem. Doch wie handelt man das Thema Christentum-Islam dann ab? Tatsächlich als komischen Religionsvergleich?

Natürlich. Es geht um die Frage, wie kann Religion modern sein – kann sie es – sollte sie es überhaupt? Und das in diesem Konflikt einer untergehenden christlichen Religion in Europa, denn zumindest in Deutschland werden ja haufenweise Kirchen geschlossen und abgewickelt, die Mitglieder schwinden genauso wie die Bedeutung. Im Gegenzug dazu ständige Neugründungen von Moscheen, der Nachzug von mehr Gläubigen – und wie man damit umgeht. Im Islam eben häufig mit Fundamentalismus, sprich, keine moderne, säkulare Form der Religion, die in unsere Gesellschaftsform hineinpassen würde, sondern die mit ihr im Konflikt steht. Gleichzeitig Ansprüche christlicherseits, wo es um irgendeine Bedeutung geht, die man schon längst nicht mehr hat und wozu man auch nichts mehr zu melden hat. Da Ganze kulminiert und brennt natürlich an so vielen Stellen, dass wir da ohne Probleme ein 90 Minuten Programm daraus haben machen können.

In Zeiten, wo Religionen auf dem Prüfstand stehen und uns die Konfrontation der Kulturen beschäftigen muss, wo der Islam Dogmen vorgibt, die die christlichen Kirchen schon länger überwunden haben oder noch überwinden – Thema Homosexualität zum Beispiel – wie nähert man sich an, wie geht man aufeinander zu? Indem man – auch übereinander – oder miteinander lacht?

Genau. Denn wo der Glaube da ist, hat er Humor. Beides beweist immer eine hohe persönliche Freiheit und das Gelächter ist für mich das Zeichen, wo der Mensch seine Freiheit zum Ausdruck bringt – und das auch völlig willkürlich und subjektiv. Man weiß nie, wer was warum und wann komisch findet, das ist nicht zu steuern. Das entzündet sich durch Zufälle oder durch eine gewisse Fallhöhe, durch Lächerlichkeiten jeder Art. Und das finde ich einen zutiefst schönen Ausdruck menschlicher Freiheit. Und das wird der Glaube nicht etwa unterdrücken, sondern im Gegenteil sogar unterstützen!