Der Gewinner des Hauptpreises des 70. Internationalen Filmfestivals steht fest: Der Goldene Leopard geht an die Dokumentation "Mrs. Fang" des chinesischen Regisseurs Wang Bing. Das gab die Jury unter Vorsitz des französischen Regisseurs Olivier Assayas am Samstag bekannt - und überraschte mit ihrer Wahl. Der Film beobachtet das Sterben einer an Alzheimer leidenden alten Frau und wurde von deutschen, französischen und chinesischen Produzenten finanziert.

Auch bei den Ehrungen der besten Schauspieler entschied die Wettbewerbsjury an den Erwartungen vorbei. Als Favoriten galten Johanna Wokalek ("Freiheit") und Harry Dean Stanton ("Lucky"). Beste Schauspielerin wurde schließlich die Französin Isabelle Huppert, sie spielt die zickige Lehrerin in "Madame Hyde" (Frankreich/Belgien). Der Däne Elliott Crosset Hove wurde für seine Rolle des gewalttätigen Arbeiters in "Winterbrüder" (Dänemark/Island) ausgezeichnet. Der Preis für den besten Regisseur ging an den Franzosen F.J. Ossang für "9 Finger". Sein surrealer Spielfilm überzeugt sowohl als Parabel auf die bürgerliche Gesellschaft als auch als rätselhafter Thriller.