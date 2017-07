Nach dem größten Kunstraub der DDR Geraubtes Medaillon wieder in Dresdner Stadtmuseum

Das Besondere an diesem Stück sind die Größe und seine Kunstfertigkeit. Es ist eine Emaille-Fassung, in der Rubine eingelegt sind. Man kann dieses Medaillon auch von hinten an einer Klappe öffnen. Dort erscheint dann das Jugendbildnis des Kronprinzen, der 1665 beim Vogelschießen der Gewinner war.

Gisbert Porstmann, Direktor der städtischen Museen