In Marl sind am Freitag die Grimme-Preise für herausragende Fernsehproduktionen verliehen worden. Den Ehrenpreis bekam die gebürtige Wienerin und Schauspielerin Senta Berger. Der Satiriker Jan Böhmermann erhielt für Beiträge im Neo Magazin Royale einen Spezialpreis in der Kategorie Unterhaltung. Zwei Auszeichnungen gingen an die ARD-Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU". Insgesamt wurden 14 Preise sowie eine Auszeichnung für eine besondere journalistische Leistung vergeben. Letztere ging an den Dokumentarfilmer Ashwin Raman für seine Produktionen über die Kriegsschauplätze im IS-Gebiet.

Grimme-Ehrenpreis für Lebenswerk

Die gebürtige Wienerin Senta Berger kann sich über einen weiteren Ehrenpreis freuen. Bildrechte: dpa Einen Ehrenpreis für ihr Lebenswerk und ihr gesellschaftliches Engagement erhielt Schauspielerin Senta Berger. Die "Besondere Ehrung" wird alljährlich bei der Grimme-Preis-Gala vom Deutschen Volkshochschul-Verband verliehen. Berger beherrsche "in herausragender Weise das leichte wie das ernste Spiel", hieß es in der Begründung. Sie biete "eine Genrevielfalt, die ihresgleichen sucht." Die Präsidentin des DVV Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) würdigte die Preisträgerin in ihrer Laudatio als Charakterdarstellerin. Mit großer Authentizität verkörpere sie starke Frauen. In ihrem Wirken gehe es um Emanzipation, Aufklärung und Mitbestimmung.

Senta Berger hat im Film und in der Wirklichkeit immer wieder verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass jede und jeder Einzelne Haltung zeigt. Annegret Kramp-Karrenbauer

Berger hatte in den vergangenen Monaten mehrere Auszeichnungen für ihr Lebenswerk erhalten, darunter auch den Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises.

Preisverleihung diesmal mit Jan Böhmermann

Bei der Preisverleihung ließ Jan Böhmermann die Türkei nicht unerwähnt Bildrechte: dpa Unter den weiteren Grimme-Preisträgern, die im Marler Theater ausgezeichnet wurden, war auch wieder der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann. Dieses Mal erhielten er und sein Team in der Kategorie Unterhaltung einen Spezialpreis für ihre "engagierte Beobachtung und kluge Reflexion des laufenden Fernsehprogramms". Die Jury zeigte sich von zwei Beiträgen begeistert: "#verafake", bei dem Böhmermann einen falschen Kandidaten in die RTL-Sendung "Schwiegertochter Gesucht" einschleuste und der "Einspielerschleife", in der Böhmermann mit Anne Will in verschiedenen Einspielern feststeckt. Moderator Jörg Thadeusz sprach in seiner Anmoderation von "fabelhaftem Fernsehen". Die Show hat Jan Böhmermann am Freitagabend bei der Grimme-Preisverleihung in Marl anderen überlassen. Ganz ohne ging es dann aber doch nicht.

Ich bin aufgeregt. Ist ja nicht so, dass man jedes Jahr einen Grimme-Preis bekommt. Jan Böhmermann

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Moderator zwei Grimme-Preise bekommen. Wegen des Wirbels um sein Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan war er damals aber nicht zur Preisverleihung erschienen. Ganz ungeschoren ließ Böhmermann am Jahrestag seines Schmähgedichts die türkische Regierung aber nicht.

Es gibt nichts Wichtigeres, als Deniz Yücel aus dem Knast zu hauen. Jan Böhmermann

Der deutsch-türkische Welt-Journalist Yücel sitzt derzeit in der Türkei unter anderem wegen angeblicher Volksverhetzung in Haft.

Jüngster Grimme-Preisträger

Im Kinder- und Jugend-Wettbewerb ging ein Preis an Vincent Hagn. Er ist mit acht Jahren der jüngste Preisträger in der Geschichte des Grimme-Preises. Die Jury war beeindruckt von seinem Schauspiel in der "Der Mond und ich" (ZDF).

Besondere Journalistische Leistung

Für eine "besondere journalistische Leistung" in der Kategorie Information und Kultur wurde der Journalist und Dokumentarfilmer Ashwin Raman ausgezeichnet. Er erhielt den Preis für seine Produktionen "Im Nebel des Krieges - An den Frontlinien zum Islamischen Staat" (ARD/SWR) und "An vorderster Front" (ZDF).

Preis an Privatsender sorgte für Diskussionen

Nur einer der Grimme-Preise ging an einen Privatsender: Die ProSieben-Show "Applaus und Raus!" wurde ausgezeichnet. Vor der Verleihung hatte das für Streit in der Jury gesorgt: Während die Jury-Mehrheit lobte, Moderator Oliver Polak gelinge es, das "ausgeleierte" Fernsehgesprächsformat neu zu interpretieren, hatten sich zwei Jury-Mitglieder von der Entscheidung distanziert. Der Jury-Vorsitzende Dieter Anschlag und Juror Jürn Kruse kritisierten den für die Sendung verwendeten Hashtag #gastoderspast als diskriminierend.

Drei Preise für den MDR

Die Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU" über die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe konnte gleich zwei Auszeichnungen ergattern. Sie wurde vom MDR mitproduziert.

Das von MDR SPUTNIK mitproduzierte Mystery-Format "Wishlist" wurde mit einem Preis in der Kategorie Kinder und Jugend ausgezeichnet.

Geehrt wurden auch zwei Beiträge, die sich um die Themen Flucht und Migration drehen: Der NDR-Film "45 Min: Protokoll einer Abschiebung", der eine Abschiebung in Norddeutschland dokumentiert, wurde in der Kategorie Information und Kultur ausgezeichnet. Im Wettbewerb Kinder und Jugend hat die Grimme-Jury unter anderem den Film "Nordstadtkinder: Lutwi" (WDR) ausgezeichnet. Er dreht sich um einen zwölfjährigen Roma, der mit seiner Familie in Dortmund lebt und von Abschiebung bedroht ist.

Wichtigster deutscher Medienpreis

Der undotierte Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Gesellschafter des Grimme-Instituts sind der Deutsche Volkshochschul-Verband, WDR, ZDF, die Film- und Medienstiftung NRW, die Landesanstalt für Medien NRW, die Stadt Marl und das Land Nordrhein-Westfalen.