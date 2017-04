Streetart im XXL-Format Das größte Graffito der Welt

In Brasilien entsteht gerade das größte Graffito der Welt. Auf einer Fläche von 5.700 Quadratmetern ist der Künstler Eduardo Kobra am Werk. Unterstützt von einigen Mitarbeitern arbeitet er seit zwei Monaten an dem Kunstwerk, das die Außenwand einer Schokoladenfabrik bei São Paulo ziert. Es zeigt einen Mann, der mit einem Boot durch Schokolade paddelt.