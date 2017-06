Der Sänger Gunter Gabriel ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb der Country- und Schlagersänger im Alter von 75 Jahren.

Gabriel sei am 10. Juni, am Abend vor seinem 75. Geburtstag, auf einer Steintreppe gestolpert und habe einen dreifachen Bruch des ersten Halswirbels erlitten. In einem Krankenhaus in Hannover sei er dreimal operiert worden. "Doch er schaffte es nicht. Heute Vormittag hat das Herz eines großen Musikers aufgehört zu schlagen", teilte die Agentur am Donnerstag mit.

Die Jungen kannten ihn aus dem "Dschungelcamp"

Als Dschungelcamp-Bewohner mit Toupet und ohne Hemmungen sahen junge TV-Zuschauer Gunter Gabriel vielleicht im letzten Jahr zum ersten Mal. Ältere kannten ihn bereits als Musiker, der mit Eskapaden und Schulden, mit Pöbeleien und zotigen Bemerkungen Stoff für Boulevardberichte in den Medien lieferte. Und noch Ältere hatten seine Hits im Ohr, mit denen er es in den 70er Jahren in die Charts geschafft hatte. Mit "Er ist ein Kerl (Der 30-Tonner-Diesel)" fing 1973 alles an, Lieder wie "Hey Boss, ich brauch mehr Geld" oder "Komm' unter meine Decke" landeten in den Top 10.

Der aus Westfalen stammende gelernte Maschinenschlosser Günther Caspelherr, der durch seine Frau Gabriele zu seinem Künstlernamen kam, stach heraus aus der damaligen Schlagerszene. Er schrieb Lieder für andere, etwa "Wenn du denkst, du denkst" (Juliane Werding), und war selbst zum Fernfahrer-Idol, zum Malocher-Musiker geworden.

Die Trucker sind mir schon immer die wichtigsten Leute gewesen. Das sind die Helden für mich. Gunter Gabriel

Große Show - Großer Absturz

Gabriel kennt die große Show und er kennt den Absturz.

Ein bisschen Macho, ein bisschen Punk, ein bisschen Proll Gunter Gabriel über sich selbst

Neue Hits blieben aus, seine Ehen zerbrachen, bei Immobiliengeschäften verspekulierte er sich und verlor Millionen. Alkohol und Affären und ein Leben auf der Autobahn - jahrelang war er auf der Straße zu Hause. Gestrauchelt, aber nicht gescheitert: 2009 kehrte er ins Rampenlicht zurück, als "Sohn aus dem Volk" mit dem gleichnamigen Album - wie schon vorherige Stücke eine Hommage an die 2003 gestorbene Countrylegende Johnny Cash. Eine weitere folgte in seiner Rolle im Musical "Hello, I'm Johnny Cash", das im Berliner Renaissance-Theater gezeigt wurde.

Später ließ Gabriel - das Gesicht von den Wettern des Lebens gegerbt, die Haare spärlich und wüst - auch sein eigenes Leben auf der Bühne Revue passieren, erzählte daraus in dem Programm «Ich, Gunter Gabriel»: über die Mutter, die er mit vier Jahren verlor, über den Vater, der ihn und seine Schwester wieder und wieder schlug. Er flüchtete in die Musik. Kunst sei Überlebensmittel für ihn geworden, erzählte er und rief den Zuschauern zu: "Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein und weitermachen - immer weitermachen." So wie er es selbst getan habe - zunächst als DJ, dann als Promoter einer Plattenfirma und schließlich als Sänger.

Gabriels Gedanken zum Tod

Über den Tod hat Gunter Gabriel oft nachgedacht. Er glaube nicht an Gott, nach dem Ableben warte nur die Mülltonne, einen Sarg oder eine Urne wolle er nicht hinterlassen, sagte Deutschlands bekanntester Countrysänger oft in Interviews. Zu seinem 70. Geburtstag antwortete er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe:

Keinesfalls. Ich sag’ dir auch warum: Weil ich einen Haufen Zeugs gut gemacht habe in meinem Leben. Nicht Kinder zeugen. Das kann jeder. Und als Vater war ich schließlich ein Totalversager. Viermal verheiratet, da hab’ ich mich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ich hab’ ein paar geile Songs geschrieben. Und ich habe ein superinteressantes Leben gelebt mit allen Amplituden. Gunter Gabriel