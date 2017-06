Händel-Festspiele Halle Zehntausende Besucher kamen nach Halle

Rund 50.000 Musikliebhaber haben in diesem Jahr die Händel-Festspiele in Halle besucht. Insgesamt lockten seit dem 26. Mai rund 100 Veranstaltungen, wie eine Sprecherin des Festivals am Sonntag sagte. Sowohl Klassiker wie das Oratorium "Messiah" mit dem berühmten Chorwerk "Halleluja" als auch kleinere Konzerte zogen Besucher an. Knapp 85 Prozent der Events waren ausgelastet. Im Vergleich: 2016 besuchten ca. 49.000 Menschen die Festspiele in Halle und Umgebung.