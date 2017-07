Lea Schweinfurths Modekollektion sieht auf dem Foto* aus, als hätte sie Models ausgeschnitten und aufgeklebt – wie eine Collage. Zweidimensionale Mode nennt sich diese Art der Gestaltung – und damit setzt Modestudentin Lea Schweinfurth die Sozialen Netzwerke in die Realität um.

Zum einen finde ich es gut, dass man sich vernetzen kann und dass man so viel sieht und dass man viele Einflüsse bekommt. Gleichzeitig frage ich mich, wieviel Wahrheitsgehalt ist zum Beispiel in bestimmten Instagram-Profilen? Also, wo ist die Grenze zwischen jemand ist authentisch und jemand stellt sich dar? Mein Gedanke war, dass diese Hybride, die die Menschen von sich erschaffen – die sind ja eigentlich wie Collagen, zusammengestückelt aus den verschiedensten Fetzen, die man gut findet. Lea Schweinfurth

Ihre sechs Models tragen weit ausgestellte Hosen, weite Mäntel, alles großflächig mit Farben bemalt – mit Streifen und mit Punkten und ethnischen Motiven. Das sind alles Einflüsse aus ihrem Leben – etwa aus Spanien, wo sie im Auslandssemester gewesen ist, oder aus Subkulturen, die sie spannend findet, wie etwa Old School Hip Hop.

Zwischen Realität und Ideal

In ihrer Kollektion verdeckt Lea die Gesichter ihrer Models mit transparenten Hüten – ein Spiel mit Identitäten. Denn in ihrer Kollektion sollte es keine Rolle spielen, ob es sich um Männer oder Frauen handelt und auch nicht um Charaktere sondern nur um die Erscheinung – so wie auch die Sozialen Netzwerke nur einen oberflächlichen Eindruck einer Person bieten.

Selbst wenn sich jemand auf eine gewisse Art und Weise darstellt, und das vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht, sagt das ja doch was über jemanden aus, wie man sich darstellen möchte. Lea Schweinfurth

Damit hat die 26-Jährige Modedesignerin die Jury des European Fashion Awards FASH beeindruckt. Der Preis wird von der Stiftung der deutschen Bekleidungsindustrie jedes Jahr an Modestudenten aus ganz Europa vergeben und ist inzwischen ein bedeutender Nachwuchspreis. Allein in diesem Jahr haben sich über 200 Teilnehmer aus Europa, Asien und Amerika um den Preis beworben.

Ich kann meine Arbeit im Hochschulkontext einschätzen, aber weiß nicht, wie sie draußen gesehen wird. Da positives Feedback zu bekommen, ist natürlich sehr schön. Lea Schweinfurth

Modedesign in der Kindheit

Modedesignerin wollte Lea schon als Kind werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zum Modedesign fand Lea Schweinfurth, die in Frankfurt am Main aufgewachsen ist, durch ihre Oma. Sie war Schneiderin und Lea hat schon als Kind gerne ihre Skizzenblöcke zur Vorlage für eigene Zeichnungen genommen. Wenn sie gefragt wurde, was sie werden wollte, sagte sie ohne nachzudenken Modedesignerin – und tatsächlich hat sie sich nach dem Abitur für ein Studium an der Burg Giebichenstein in Halle entschieden.

Halle an sich, die Burg Giebichenstein als Kunsthochschule und auch dieser ganze Studentenverband – das hat mich extrem beeinflusst. Lea Schweinfurth

Mit ihren Kollektionen hat Lea Schweinfurth bei ihren Professoren einen bleibenden Eindruck hinterlassen – wie bei Bianca Koczan, die sie während ihres Bachelorstudiums betreut hat:

Genauso wie sie relativ kompromisslos, aber trotzdem immer locker und fröhlich und humorvoll ihre Sachen gestaltet – genauso geht sie ihren Weg. Bianca Koczan

Derzeit testet sich Lea vor allem in verschiedenen Praktika aus, und will vor allem Arbeitserfahrungen in der Modeindustrie sammeln – ihr Traum: Gute Gestaltung mit Nachhaltigkeit zu verknüpfen und der Massenproduktion von Mode etwas entgegensetzen.

Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im Radio: MDR KULTUR am Morgen | 04.07.2017 | 07:10 Uhr