20 Jahre Harry Potter Wie ich mich damit abfand, ein Muggel zu sein

Ich war damals zehn – und damit fast genauso alt wie er als er seinen Brief aus Hogwarts erhielt und so erfuhr, dass er ein Zauberer ist. Aber so sehr ich es mir auch wünschte – ich bekam nie einen Brief. Ich musste akzeptieren, dass ich ein stinknormaler Muggel war. Aber zum Glück hatte ich dank Harry Potter die Chance, trotzdem in die Zaubererwelt einzutauchen und an ihr teilzuhaben. An diesem Paralleluniversum, fernab unserer modernen Technik, fernab von Computern, fernab der Hektik. Tagelang konnte ich mich in diese Geschichten vergraben, in diese veraltete Welt der Zauberer und Kuriositäten. Vielleicht war das einer der Gründe, warum Harry Potter so erfolgreich wurde – neben der spannenden Geschichte natürlich. Weil Joanne K. Rowling eine Welt erschaffen hat, die ohne Technik auskommt, und in der trotzdem alles möglich zu sein scheint: Von sprechenden Hüten bis hin zu fliegenden Motorrädern und Schachfiguren, die sich von selbst bewegen.