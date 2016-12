Die Teigreste kleben noch auf dem Tisch und lassen die Umrisse von Sternen, Herzen, Weihnachtsmännern und Engeln erahnen. Es riecht nach frisch gebackenen Plätzchen und einem Hauch von Räucherkerzen. Der Weihnachtsbaum erhält mit den wertvollen Kugeln der Großmutter noch den finalen Schliff, das Geschenkpapier reicht gerade noch so, um die letzten Geschenke einzupacken – Weihnachten steht direkt vor der Tür. Bevor am Abend alle besinnlich beieinander sitzen, geht es meist noch turbulent zu. Damit trotzdem schon weihnachtliche Stimmung aufkommt, hat MDR KULTUR – das Radio für Sie ein ganz besonderes Programm zusammengestellt.

Gleich am Vormittag weihen wir Sie in einem Feature in die Geheimnisse der Stollenbäckerei ein. Wussten Sie zum Beispiel, dass es im 17. Jahrhundert ein Butterbackverbot gab, das nur vom Papst selbst aufgehoben werden konnte? Oder dass August der Starke unter dem Motto "Nicht nur schießen auch genießen" mitten im Sommer einen 36 Zentner schweren Riesenstollen auffahren ließ? Die Sendung erzählt Geschichte und Geschichten rings um den Weihnachtsstollen.

Im Gegensatz zu allen anderen Rezepten, die meine Mutter zusammengefaltet hinten in ihrem Kochbuch aufbewahrte, lag das Stollenrezept im Schrank in der schwarzen Kassette zwischen Geburtsurkunden und Versicherungspolicen. Und wenn wir bei schweren Gewittern angezogen auf dem Korridor saßen und die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählten, presste meine Mutter die Kassette gegen ihre Brust und ich war sicher, wohin auch immer wir fliehen würden, wenn unser Haus abbrannte, an dem Sonnabend vor dem ersten Advent, würden wir nach diesem Rezept Stolle backen. Aus dem Feature: "Die Wahrheit über die sächsische Stollenbäckerei"

Was J.R.R. Tolkien seinen Kindern zu Weihnachten vorlas

Briefe an den Weihnachtsmann schreibt jedes Kind - aber wer bekommt schon welche von ihm zurück? Bildrechte: Colourbox.de Das Geschenkpapier türmt sich unter dem Weihnachtsbaum – alle Geschenke sind verteilt und auch die Schwester hat sich über das ausgesuchte Buch gefreut. Den warmen Punsch schon in der Hand tauchen die Kerzen am Baum das Wohnzimmer in ein besinnliches Licht – endlich Zeit für die lang ersehnte weihnachtliche Ruhe. Wie wäre es jetzt mit ein paar Lesungen? Ab 19:05 Uhr können Sie bei MDR KULTUR die Lesung "Briefe vom Weihnachtsmann" erleben. J. R. R. Tolkien schrieb seinen Kindern jedes Jahr einen Brief mit Neuigkeiten aus dem hohen Norden. Welche Pannen bei den schwierigen Weihnachtsvorbereitungen passieren können und warum es einige Weihnachtsfeste beinahe nicht gegeben hätte, all das ist aus diesen Briefen zu erfahren.

Als du noch ein Junge warst, wie war denn damals Weihnachten? Aus der Lesung "Weihnachtsgespräch"

In Dylan Thomas‘ "Weihnachtsgespräch" erfährt ein kleiner Junge von einem alten Mann, wie es war, das Weihnachten in dessen Kindheit. Und der Befragte fängt dann auch wirklich an zu erzählen: Von Weihnachten mit Schnee und Briefträgern und Glockengeläut und Geschenken, wollener Unterwäsche und gehäkelten Pferdefutterbeuteln, und Strümpfen, dick gebläht von Eibischbonbons und Zinnsoldaten.

Feierliche Abendmusik

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,

Wie glänzt er festlich, lieb und mild Aus dem Lied "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen"