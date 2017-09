Feature | Helene Fischer - "Seismograph der Sehnsucht"

Helene Fischer zum Start ihrer Deutschland-Tournee in Hannover auf der Bühne Bildrechte: dpa

Vito Pinto studierte Theaterwissenschaft und Romanistik an der FU Berlin und promovierte 2011 im Fach Theaterwissenschaft. Er arbeitet als freier Lektor, Dramaturg und Dozent. In seinem Feature stellt er fest, dass vor einiger Zeit noch provokant zu sein schien, sich mit dem Schlager zu beschäftigen: Als theater- und kulturwissenschaftlicher Autor geriet man da ins "Kreuzfeuer der akademischen Polizei". Doch wenn man wie Pinto zu Strategien der Selbstinszenierung im Pop forscht - zu ganz unterschiedlichen Künstlern wie Marilyn Manson oder Lana del Rey - kommt man im deutschsprachigen Raum an Helene Fischer, dem derzeit erfolgreichsten Pop-Star, nicht vorbei.