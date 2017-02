Bastian Pastewka: "Sherlock Holmes und das Geheimnis des weißen Bandes"

Cover Bildrechte: GoyaLit/Jumboverlag Der Comedian Bastian Pastewka liebt seit langem englische Kultkrimis. Das zeigte sich schon 2004 und 2007 bei seinen herrlichen Filmparodien auf Edgar Wallace in "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer". 2013 inszenierte er dann ein Live-Hörspiel, das auf Francis Durbridges Reißer "Paul Temple und der Fall Gregory" beruhte. Damit tourte er durch Deutschland, veranstaltete mehr als 70 Vorstellungen in rund 50 deutschen Städten. Das erfolgreiche Projekt beflügelte ihn immens. Deshalb entschloss er sich, ein Hörspiel nach Arthur Conan Doyles Roman "Der Hund von Baskerville" in Angriff zu nehmen. Dabei bearbeitete er nicht nur die literarische Vorlage, sondern führte erstmals auch Regie. Die Doppelrolle gefiel ihm, und so entschied er sich bei seinem nächsten Projekt erneut für sie. Diesmal adaptierte er Anthony Horowitz' 2011 erschienenem Roman "Das Geheimnis des weißen Bandes". Er liefert ein Hörspiel nach klassischen Rezepten mit atemberaubenden Action-Szenen.

Informationen zum Hörbuch Bastian Pastewka: "Sherlock Holmes und das Geheimnis des weißen Bandes"

Nach dem Roman von Anthony Horowitz

Sprecher: Frank Röth, Gerhard Garbers, Rainer Bock, Christoph Maria Herbst, Walter Sittler, Katja Bürkle, Irm Hermann, Jochen Striebeck, Cathlen Gawlich

Produktion des WDR und Radio Bremen, erschienen bei GoyaLit

3 CDs, 14,99 Euro

ISBN 978-3-8337-3726-8

Joseph Conrad: "Der Geheimagent"

Cover Bildrechte: Der Audio Verlag Terrorismus ist das Thema dieses hochaktuellen Hörspiels, das Steffen Moratz auf der Basis von Joseph Conrads gleichnamigem Roman entwickelte. Es spricht für sich, dass kaum ein literarisches Werk nach den Anschlägen vom 11. September 2001 so häufig in den amerikanischen Medien zitiert wurde wie dieses 1907 veröffentlichte Buch des englischen Schriftstellers, das auf einem realen Ereignis beruht. Joseph Conrad bezog sich auf ein Bombenattentat, das am 15. Februar 1884 auf das Observatorium von Greenwich verübt wurde. Damals versuchte der französische Anarchist Martial Bourdin die Sternwarte in die Luft zu jagen, doch die gebastelte Bombe explodierte in seinen Händen und führte zu schweren Verletzungen, an denen er kurz darauf in einem Spital verstarb. Weshalb er sich ausgerechnet das Planetarium als Ort für seinen Anschlag aussuchte, blieb bis heute rätselhaft.

Informationen zum Hörbuch Joseph Conrad: "Der Geheimagent"

Gekürzte Fassung

Regie: Steffen Moratz

Sprecher: Jürgen Holtz

Produktion: MDR KULTUR, erschienen bei Der Audio Verlag

2 CDs, 10,00 Euro

Marguerite Duras: "Der Liebhaber"

Cover Bildrechte: Hörbuch Hamburg Die Liebesgeschichte zwischen einer Fünfzehnjährigen und einem doppelt so alten Mann, von der dieses Hörspiel erzählt, ist autobiografisch geprägt. Die französische Halbweise und der chinesische Immobilien-Mogul stürzten sich zu Beginn der 1930er-Jahre in Saigon in eine leidenschaftliche Affäre. Doch die Liaison bildet nur den Rahmen für Episoden, in denen Marguerite Duras von ihrer komplizierten Jugend berichtet. In erster Linie dreht sich das Geschehen um ihr schwieriges Verhältnis zur Mutter, die mit ihrer Erziehung überfordert war, aber auch mit ihren beiden Brüdern Pierre und Paul nicht zu Rande kam. Letztlich hat man es hier mit der Chronik des Zerbrechens einer lädierten Familie zu tun. Regisseur Kai Grehn, der schon zwei Hörspiele nach Texten von Duras produzierte, schweißte die Episoden zu einem ebenso packenden wie betörenden Mosaik zusammen.

Informationen zum Hörbuch Marguerite Duras: "Der Liebhaber"

Aus dem Französischen von Rakusa Ilma

Hörspiel mit Alexander Fehling, Nina Kunzendorf, Paula Beer, Dagmar Manzel

Regie: Kai Grehn

Produktion: SWR2, erschienen bei Hörbuch Hamburg

1 CD, 14,00 Euro

ISBN 978-3-95713-064-8

Lew Tolstoi: "Krieg und Frieden"

Cover Bildrechte: Hörverlag Der legendäre Gert Westphal legte 1965 diese Hörspieladaption des rund 1.600 Seiten starken Romans vor, Lew Tolstoi hatte ihn zwischen 1868 und 1869 in vier Bänden publiziert. Bei aller Bewunderung für Tolstois Monumentalwerk musste Westphal den Originaltext ausdünnen und beschneiden, um ein überschaubares und vor allem handhabbares Skript zu schaffen. Ganz sicher werden sich Literaturfreunde bei diesem Ohrenkino keinen Moment langweilen, denn Westphal war nicht nur der "König der Vorleser" oder der "Caruso der Vorleser", wie er gern genannt wurde, sondern auch einer der famosesten Hörspielmacher seiner Zeit. Seine größten Triumphe feierte er in den 1950er- und 1960er-Jahren, als das Hörspiel in Deutschland einen nie gekannten Boom erlebte. Zirka 500 neue Hörspiele wurden damals Jahr für Jahr neu produziert und gesendet - eine wahrhaft gigantische Zahl.

Informationen zum Hörbuch Lew Tolstoi: "Krieg und Frieden"

Hörspiel

Sprecher: Hans Korte, Gisela Zoch-Westphal, Walter richter, Walter Andreas Schwarz

Übersetzt von Marianne Kegel

Bearbeitet von Gert Westphal

Produktion: WDR, erschienen bei der Hörverlag

10 CDs, 39,00 Euro

ISBN: 978-3-8445-2050-7