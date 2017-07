Der Dramaturg und Regisseur Holk Freytag ist neuer Präsident der Sächsischen Akademie der Künste. Wie die Akademie am Sonntag in Dresden mitteilte, wurde der 73-Jährige am Samstag für eine dreijährige Amtszeit gewählt. Freytag übernimmt damit das Amt des Komponisten Wilfried Krätzschmar.