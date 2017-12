Hygge geht auch ganz allein - Hauptsache selbstgemacht

Man kann auch allein Hygge machen. Zum Beispiel mit einem guten Buch. Am Zeitschriftenstand oder Bücherregal springt einem das Wort Hygge vielfach entgegen: Einrichtungsbücher, Magazine, Lebensratgeber oder Designkataloge, alle werben mit dem so eingängigen wie diffusen Begriff. Auch bei Jacob Pedersen, gebürtiger Däne aus Leipzig, klebt an den Fenstern seines Einrichtungshauses in großen Lettern: Hygge. Er hat eine eigene Erklärung für die Mentalität:

Das ist ein Lebensstil. Das ist eine Art und Weise, wie man den Alltag gestaltet. Da ist viel, viel mehr Beisammensein. Es geht um das ganze Zusammenleben, wie man mit Freunden und Nachbarn umgeht. Wie man die Hektik rauskriegt, auch in den eigenen vier Wänden. Jacob Pedersen, Inhaber eines Einrichtungshauses

Hygge blendet Schattenseiten des Lebens aus

Typisch dänisches Interieur: Weiß, natürlich und schlicht Bildrechte: IMAGO Die eigenen vier Wände zur sogenannten "Hyggekrog" ("gemütliche Ecke") zu machen, geht mit nordisch-schlichtem Design. Wenig Prunk, dafür Geborgenheit durch natürliche Stoffe und Materialien. Gleichwohl leben die Dänen ihr Hygge nicht ohne Nachteile. Birte Dreier kennt auch die andere Seite des hyggeligen Lebens, denn es habe auch viel mit dem Problemausblenden zu tun. Dreier beschreibt das so: "Hey, wir haben zwar Probleme, aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen hygge, und jetzt geht's uns gerade ganz gut, und wir ignorieren mal gerade alles, was nicht so gut ist."

Das ist auch eine Kunst und hilft auch, Sachen in Perspektive zu setzen und mal runterzukommen - wenn man dann die Probleme irgendwann auch mal wieder angeht. Birte Dreier, Kultur- und Sprachwissenschaftlerin

Eine Unterform von Hygge: julehygge