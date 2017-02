Inge Keller (1923-2017 Bildrechte: dpa

Inge Keller wurde am 15. Dezember 1923 in Berlin geboren und wuchs in Friedenau auf. 1942 feierte sie ihr Schauspiel-Debüt am Theater am Kurfürstendamm. 1950 wechselte sie an das Deutsche Theater Berlin, zu dessen Ensemble sie bis 2001 als festes Mitglied gehörte.



Bis ins hohe Alter begeisterte sie auf der Bühne; so zum Beispiel in der Rolle der "Tilla" – einem Stück, in dem sie die Schauspiellegende Tilla Durieux verkörperte. In ihrer Karriere arbeitete Keller mit namhaften Regisseuren wie Wolfgang Langhoff, Peter Stein, Thomas Langhoff, Harry Kupfer, Robert Wilson, Einar Schleef und Michael Thalheimer zusammen.



Sie war allerdings nicht nur am Theater zu erleben, sondern spielte auch in diversen Fernseh- und Kinofilmen mit. In der DDR war die Schauspielerin unter anderem in den Filmen "Gewissen in Aufruhr" (1961), "Kleiner Mann - Was nun?" (1967) und "Effi Briest" (1970) zu sehen. Nach der Wiedervereinigung hatte sie Auftritte in den Filmen "Aimée und Jaguar" (1999), "Lola und Bilidikid" (1999) und der ZDF-Produktion "Wilsberg".