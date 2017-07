Der österreichische Autor Ferdinand Schmalz gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis der 41. Bachmanntage in Klagenfurt. Das gab die Jury am Sonntag bekannt. Der mit 25.000 Euro dotiert Ingeborg-Bachmann-Preis wurde von der Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz verliehen. Die Stadt Klagenfurt stiftet den Preis in Gedenken an die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973).

Schmalz überzeugte die Jury mit seinem inbrünstig vorgetragenen Text "mein lieblingstier heißt winter". "Der Text ist tatsächlich makellos", urteilte die Kritikerin Sandra Kegel, auf deren Einladung Schmalz am Wettlesen teilnahm. "Wenn die Figuren sprechen, geht mir das Herz auf", lobte Kollegin Hildegard Keller die Dialoge der Männer. Für Jurorin Meike Feßmann gelang Schmalz die Mischung zwischen Klamauk und Ernsthaftigkeit. Die Geschichte erzählt den geplanten Suizid eines krebskranken Mannes, seine Vorliebe für gefrorenes Rehragout und eine ungewöhnliche Bitte an seinen Tiefkühlkost-Lieferanten. Das in Kleinbuchstaben geschriebene Stück sorgte für einige Lacher.

Der Text ist tatsächlich makellos. Jurorin Sandra Kegel

John Wray gewann den erstmals vergebenen Deutschlandfunk-Preis, der mit 12.500 Euro das zweithöchste Preisgeld vergibt. Der Preis wurde verliehen vom Hauptabteilungsleiter Kultur des Deutschlandfunks, Matthias Gierth.

Der mit 10.000 Euro dotierte Kelag-Preis ging an Eckhart Nickel für seinen Text über eine Giftküche am Biomarkt "Hysteria".

Gianna Molinari konnte sich über den mit 7.5400 Euro dotierten 3sat-Preis freuen.

Das Publikum stimmte für Karin Peschka. Der Publikumspreis ist mit 7.000 Euro dotiert.

Der Preisträger Ferdinand Schmalz

Ferdinand Schmalz wurde 1985 als Matthias Schweiger in Graz geboren. Der Theaterwissenschaftler trat als Kunstfigur Schmalz mit Schnauzer, Hut und jeder Menge österreichischem Charme vor der Bachmann-Jury auf. In seiner von ihm gestaltenen Videovorstellung stellte er etwa auf launige Art und Weise eine Verbindung zwischen Sprache und Essen her.

Mit dem Sieg des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises schaffte sich der in Wien lebende Künstler ein zweites Standbein in der Literatur. Aktuell arbeitet Schmalz an einer "Jedermann"-Neudichtung für das Wiener Burgtheater.

Der Schmalz ist eine Figur und er kann glänzend Figuren erschaffen. Jurorin Hildegard Keller

Für seine Arbeit am Theater wurde Schmalz schon mehrfach ausgezeichnet. Das Stück "am beispiel der butter" gewann den Retzhofer Dramapreis. 2014 wurde Schmalz von der Zeitschrift "Theater heute" zum Nachwuchsautor des Jahres gewählt. Das Stück "dosenfleisch" wurde im Jahr darauf zur Eröffnung der Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin in einer Inszenierung des Wiener Burgtheaters uraufgeführt. Sein Stück "der thermale widerstand" war für den diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreis nominiert.