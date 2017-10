Irvine Welsh "Kurzer Abstecher": Begbie aus Trainspotting ist zurück

"Jim Francis hebt Eve dem Himmel entgegen. Der Anblick der strahlenden Sonne, die direkt hinter ihrem Köpfchen hervorzubrechen scheint, schenkt ihm einen kurzen Moment der Transzendenz, den er voll auskostet, bevor er das Kind wieder absetzt. Der heiße Sand wird ihm bald die nackten Fußsohlen verbrennen, denkt Jim, als er den Blick von der gleißenden Aura losreißt, und er muss aufpassen, dass sich Eve keinen Sonnenbrand holt. Momentan geht es ihr allerdings prächtig: Mit maschinengewehrartigem Gekicher feuert sie ihn an, das Spiel fortzusetzen."

(Irvine Welsh "Kurzer Abstecher", S. 7)

Moment mal! Haben wir da was falsch verstanden? Das hier, dieser Jim Francis, das soll Frank Begbie aus Trainspotting sein. Dieser liebevolle Vater, der seine Tochter am kalifornischen Strand in die Höhe wirft? Das kann doch nicht der Psychopath aus Leith sein, dem abgefuckten Stadtteil von Edinburgh, wo man ihn bis heute Franco nennt, und eher die Straßenseite wechselt, wenn man nicht mit ihm befreundet ist. Und selbst dann muss man auf der Hut sein, wenn Begbie ein paar Bier intus hat. Aber diese Zeiten liegen hinter Begbie. Der lebt jetzt nämlich in Santa Barbara, zusammen mit seiner Frau Melanie und den beiden kleinen Töchtern. Begbie heißt jetzt Jim Francis und ist im Knast zum Künstler geworden. Melanie hat als Kunsttherapeutin in Gefängnissen gearbeitet, um den goldenen Löffel ihrer Geburt auszuspucken. Und in einer dieser Anstalten hat sie Begbie kennengelernt. Der Rest ist eine wunderbare Liebegeschichte und durch einen schönen Zufall ist Begbie sogar erfolgreich mit seiner Bildhauerei. Zudem ist er trocken, lebt gesund und ist in bester körperlicher Verfassung. Alles läuft also bestens. Bis diese beiden furchterregenden Männer plötzlich am Strand auftauchen und Melanie und die ältere Tochter bedrohen.

Bildrechte: Verlagsgruppe Randomhouse "Darf ich Ihnen dabei zur Hand gehen?, fragte einer der Männer mit schiefem Lächeln. Der Klang seiner Stimme ließ sie frösteln: Er war nicht mal lüstern, sondern kalt und sachlich. Der Kerl trug eine Sonnenbrille und ein schwarzes Achselhemd, das seine muskelbepackten Arme entblößte. Mit der Hand strich er sich über den kurz geschorenen Schädel. Sein Kumpan war kleiner. Das strähnige blonde Haar fiel ihm in die stechenden blauen Augen, und sein Grinsen war von abstoßender Bosheit. Sie schwieg. Das waren keine Studenten. In ihrem früheren Job hatte sie oft in Gefängnissen gearbeitet, und diese beiden Kerle rochen selbst gegen den Wind noch nach Knast. "

(Irvine Welsh "Kurzer Abstecher", S. 9)

Begbie rettet die Situation, schickt Melanie mit den Töchtern vor zum Auto, um dann allein mit seiner Angstlosigkeit den Ganoven solche Angst einzuflößen, dass sie von selbst das Weite suchen. Jetzt sind wir überzeugt von der Läuterung des ehemaligen schottischen Brutalos. Das Begbie später nochmal kurz an den Strand fährt, um das Auto der beiden Gangster abzufackeln: geschenkt. Dann kommt der Anruf aus der Heimat. Sean, einer der beiden Söhne aus Begbies erster Ehe ist ermordet worden. Begbie, der nie wieder einen Fuß in seine Heimatstadt setzen wollte, muss rüber nach Edinburgh, um die Beerdigung zu organisieren. Zuhause ist alles beim Alten: Begbies Geschwister und seine Ex haben sich dem Alkohol ergeben, die alten Kumpels sind fett geworden oder haben Aids oder sind tot. Allein sein alter Boss Tyrone Powers ist noch aktiv, wird aber bereits von einem jüngeren Bandenchef namens Anton Miller in seiner Macht bedroht. Und dieser Anton Miller soll Schuld an Seans Tod sein.

"Die Polizei wird sich sicher kein Bein ausreißen, um den Täter dingfest zu machen. Zu seiner Bestürzung muss er feststellen, dass er den Bullen kaum einen Vorwurf machen kann. Vermutlich war Sean, genau wie er selbst früher auch, ein hoffnungsloser Fall gewesen und hatte alles um sich herum ins Chaos gestürzt. Warum sollte man solchen Leuten seine kostbare Zeit widmen, wenn sie sich ohnehin gegenseitig aus dem Verkehr ziehen, solange man sie ihren eigenen Kram regeln lässt? Trotz unserer widerwillig abgegebenen, schwammigen Lippenbekenntnisse lautet die schlichte Wahrheit, dass sich unsere Gesellschaft längst von Demokratie und Gleichheit vor dem Gesetz verabschiedet hat und de facto eine hierarchische, elitäre Weltsicht vertritt."

(Irvine Welsh "Kurzer Abstecher", S. 47)

Irvine Welsh Bildrechte: IMAGO Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Begbie seine alten Gewohnheiten wieder aufnimmt. Die alten Trainspotting-Kumpels tauchen auf. Die rivalisierenden Gangster versuchen Begbie zu instrumentalisieren, aber der reagiert erstaunlich cool. Es dauert knapp 150 Seiten bis Begbie der Kragen platzt.

"Mit einem Ruck zieht Frank Begbie die rot verschmierte Stricknadel mit der geschärften Spitze heraus. – Habs mir anders überlegt, informiert er die am Boden in einer Blutlache liegende Gestalt mit hämischem Grinsen. – Machen wirs auf die harte Tour."

(Irvine Welsh "Kurzer Abstecher", S. 147)