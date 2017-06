Der Lyriker Jan Wagner erhält den Georg-Büchner-Preis 2017. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Das Werk Wagners, der in Berlin lebt, umfasse Gedichtbände, Essays und Kritiken, Anthologien und Übersetzungen zeitgenössischer englischsprachiger Lyrik. Seine Gedichte seien in rund 30 Sprachen übersetzt worden. Begleitend zu seinem lyrischen Werk sei ein vielseitiges essayistisches Werk entstanden. Im Frühjahr 2017 erschien laut Akademie die Prosasammlung "Der verschlossene Raum". Die Gedichte des in Hamburg geborenen 45-Jährigen:

...verbinden spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz. Aus der Entscheidungsbegründung der Akademie

Die Verleihung des Preises ist am 28. Oktober 2017 in Darmstadt vorgesehen. Im vergangenen Jahr war der Büchner-Preis an Marcel Beyer verliehen worden.

Der Büchner-Preis

Der Büchner-Preis ist nach dem in Darmstadt aufgewachsenen Schriftsteller, Naturwissenschaftler und Freiheitskämpfer Georg Büchner (1813-1837) benannt. Er wurde erstmals 1923 vergeben, zunächst nur an Künstler, die aus der hessischen Heimat des Dichters stammten oder ihr verbunden waren. In der Nazi-Zeit wurde der Preis nicht verliehen und 1951 in einen allgemeinen Literaturpreis umgewandelt. Preisträger waren unter anderen Carl Zuckmayer (1929), Anna Seghers (1947), Max Frisch (1958), Günter Grass (1965), Heinrich Böll (1967), Peter Handke (1973), Erich Fried (1987), Sarah Kirsch (1996), Wilhelm Genazino (2004) und Sibylle Lewitscharoff (2013).

Jan Wagner im Porträt

Jan Wagner wurde 1971 in Hamburg geboren und wuchs in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Ahrensburg auf. Heute lebt er in Berlin. In Hamburg, Dublin und Berlin studierte er Anglistik. Er ist freier Schriftsteller, übersetzt vor allem englischsprachige Lyrik und arbeitet als Literaturkritiker für Presse und Radio. Unter dem Titel "Die Außenseite des Elements" gab Wagner 1994-2003 gemeinsam mit Thomas Girst eine internationale Lyrikschachtel heraus - als Lose-Blatt-Sammlung, die den Leser einlud, die Texte nach eigenem Gutdünken selbst zu ordnen. Eine literarische Hommage an Marcel Duchamp und seine Schachtelkunst.

2001 erschien Wagners erster Gedichtband "Probebohrung im Himmel". Der Autor wurde mit mehreren deutschen Literaturpreisen ausgezeichnet. Er ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland, in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Bayerischen Akademie der Schönen Künste sowie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz.

Als erster Dichter wurde Jan Wagner 2015 mit einem Lyrikband für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert - und bekam ihn. "Regentonnenvariationen" vereint Texte, die Pflanzen, Tiere und Personen betrachten, bis sie ein Stück Welt preisgeben.

Ein Gedichtband, in dem die Regentonne zur Wundertüte wird, der Giersch zur Gischt, Unkraut und unreiner Reim ihren Charme entfalten und die Lust am Spiel mit der Sprache vor den strengen Formen nicht Halt macht: Lyrik voller Geistesgegenwart. Aus der Begründung der Jury zum Preis der Leipziger Buchmesse 2015