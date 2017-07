"Together at last" bringt uns elf herzzerreißende Balladen aus dem Songkatalog des Mannes aus Belleville, Illinois, der im August 50 wird.

Alte und verschollene Songs neu kompiliert fürs eigene Label

Von 1987-1994 spielte er zusammen mit Jay Farrar bei Uncle Tupelo, die heute als Country-Rock-Pioniere gelten. 1995 debütierte seine Band Wilco die inzwischen Kultstatus besitzt. Elf Studioalben, Livemitschnitte und Raritätensammlungen gibt es. Nebenher entstanden Soloalben und Tweedy war loses Mitglied in Projekten wie Golden Smog und Loose Fur. Die mitunter obskuren CDs solcher Projekte sind längst Sammlerstücke, man kann schnell die Übersicht verlieren ob der Produktivität eines Jeff Tweedy. Deshalb will Tweedy nun alte und mitunter verschollene Songs seines Repertoires genauso neu aufbereiten wie Songs jüngeren Datums und das Ganze kombinieren.

Die erste Kollektion entstand im Januar 2016 in Tweedys Studio in Chicago und liegt jetzt vor. Vor ein paar Jahren hat Tweedy auch noch sein eigenes Label gegründet - ist jetzt also, wenn man so will, Teil der Musikindustrie

Ich wollte wirklich nie in die Musikindustrie gehen, alles, was ich immer wollte, war Musik zu machen. Mein eigenes Label zu gründen, also quasi Teil der Musikindustrie zu werden, das war Teil eines langen Prozesses, bei dem es vor allem darum ging, ein besserer Musiker zu werden. Jeff Tweedy

Mit seiner Band Wilco hat Jeff Tweedy dem Hörer in über 20 Jahren so manches abverlangt - Krautrock und Elektronik uferten mitunter aus und selten haben sie ihre Werke so in eine Form gegossen wie auf dem 2007er Album "Sky Blue Sky". Das mag an einigen privaten Hintergründen liegen, an ein paar tiefen Tälern, die Songschreiber Tweedy hinter sich gelassen hat, wie z.B. seine Tablettensucht.

Zurück zu den Wurzeln und auf der Suche nach dem alten Amerika

Klar gibt es auch auf jedem neuen Wilco-Album hin und wieder eine gute alte knarzende Neil Young Gitarre, aber doch seltener als früher, dafür geht es mitunter fast in Richtung Jazz und manchmal, ganz leise hört man sogar Progressive Rock. Aber hier, solo, da bekommt man den reinen Jeff Tweedy, der natürlich seine Wurzeln überhaupt nicht verbergen will und kann.

Neben Neil Young hab ich eine Menge Vorbilder, ich höre eine Menge Musik, die Großen natürlich: Die Beatles, Bob Dylan ... aber ich kaufe sowieso immer viel zu viele Platten, deshalb müsste ich jetzt Ewigkeiten Namen aufzählen. Jeff Tweedy

Neben den Songs, die vielleicht nur wirkliche Fans noch auf dem Schirm hatten, gibt es auf "Together at Last" auch solche, die schon heute als Tweedy Klassiker bezeichnet werden dürfen wie z.B. "Ashes of American Flags". "Together at last" ist allerdings keine zufällige Songsammlung und schon gar keine Resterampe. Würde es diese elf Songs nicht schon anders geben, könnte man das Album durchaus als Konzeptalbum hören: Auf der Suche nach dem alten, verschwundenen Amerika. Da überrascht es auch nicht, dass einer der größten Wilco-Hits, "Sky Blue Sky, das Album beschließt.

"Sky Blue Sky" ist das am wenigsten modern klingende Wilco-Album, ja, man damals könnte meinen, die Band hätte nach den Beatles aufgehört Popmusik zu hören. Auf "Sky Blue Sky" klang Jeff Tweedy mitunter wie John Lennon, überhaupt klang das ganze Album wie eines von den Beatles, das diese zwar noch zusammen geschrieben haben, aber dann wegen der Streitigkeiten nicht mehr aufnehmen konnten. "Sky Blue Sky" war eine Greatest Hits Sammlung ohne Hits. Dieses Stück hat sich Jeff Tweedy nun - wie auch die anderen 10 Songs - neu erobert.

Angaben zur CD Jeff Tweedy - Together at last (dBm Records)