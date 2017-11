Musiktheaterregisseur Johannes Felsenstein ist tot. Das teilte das Anhaltische Theater Dessau am Freitag mit. Felsenstein sei am Montag nach schwerer Krankheit in der Nähe von Berlin im Alter von 73 Jahren gestorben.

Johannes Felsenstein wurde 1944 als Sohn des legendären Theater- und Opernregisseurs Walter Felsenstein geboren. An der Musikhochschule "Hanns Eisler" in Berlin erlernte er das Regiehandwerk und wurde 1973 zum Assistenten seines Vaters. Zu seinen Lehrern gehörten zudem Regisseure wie Joachim Herz, Götz Friedrich, David Pountney und Harry Kupfer. Felsenstein war von 1991 bis 2009 Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau. Er habe die Ästhetik des Theaters nachhaltig geprägt und mit seinen Inszenierungen Publikum und Fachwelt überzeugt, so das Theater Dessau. Allein in Dessau brachte Felsenstein 38 Musiktheater-Inszenierungen auf die Bühne.