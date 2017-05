Der Maler Johannes Grützke ist tot. Das meldete die Leipziger Galerie Schwind am Mittwoch. Demnach starb der 79-jährige am Mittwoch nach schwerer Krankheit.

Johannes Grützke hat in einer Zeit, als in der westlichen Hemisphäre überall an der Erweiterung des Kunstbegriffs gewerkelt und die realistische Malerei misstrauisch beäugt wurde, mit seiner "Schule der neuen Prächtigkeit" mit seinen hochironischen Arbeiten einen Kontrapunkt gesetzt zu Abstraktion und Konzeptkunst und so auch die gesellschaftskritische Tradition der Malerei der 1920er Jahre auf eigene Weise fortgeschrieben.

Grützke wurde 1937 in Berlin geboren, wo er von 1957 bis 1964 an der Hochschule für Bildende Künste studierte. Grützke lernte bei Oskar Kokoschka und war 1987 auch als Dozent an der von Kokoschka gegründeten Sommerakademie für Bildende Künste in Salzburg tätig. Es folgte von 1992-2002 eine Professur für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg.