Die Grundlagen des Journalismus gehen in Leipzig zugunsten des modernen, und sicher notwendigen, Datenjournalismus flöten. Wir wünschen uns beides an dieser Ausbildungsstätte.

Auch der DJV in Sachsen-Anhalt bedauerte auf seiner Facebookseite das traurige "Ende eines Studiengangs, der in den letzten zwei Jahrzehnten auch inhaltlich immer mehr auf Sparflamme gefahren wurde."

Am Montag war bekannt geworden, dass es künftig keine ganzheitliche Journalistenausbildung mehr an der Universität Leipzig geben soll. Das bestätigte der Leiter der Abteilung Journalistik, Prof. Dr. Marcel Machill, MDR KULTUR. Stattdessen wird ab dem Wintersemester 2018/2019 ein spezialisierter Master in Datenjournalismus eingeführt, in dem die Journalistik neben Informatik und Statistik nur noch einen Teilbereich einnehmen soll.