Der Chor der Staatsoper bei der Oper Othello in der Dresdner Semperoper. Bildrechte: Sächsisches Staatstheater/Forster

Der Dresdner Opernchor wurde am 8. Oktober 1817 per königlichem Dekret durch Friedrich August dem Gerechten gegründet. Der neu engagierte Hofkapellmeister Carl Maria von Weber hatte den Auftrag erhalten, neben der traditionsreichen italienischen Oper in Dresden auch eine deutsche Operngesellschaft zu gründen. So riet er dem König in seinen Reformvorschlägen, unter anderem, zu einem "stehenden Theaterchor". 32 Frauen und Männer mit sehr guten Stimmen wurden daraufhin fest eingestellt, um das anspruchsvolle Opernrepertoire umzusetzen.