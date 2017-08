MDR KULTUR: Das Moritzburg Festival ist neben den Dresdner Musikfestspielen Ihr zweites Festival. Dresden ermöglicht Ihnen die "große Bühne" – das Moritzburg Festival hingegen ist ein reines Kammermusikfestival für ein kleineres, vielleicht auch feineres Publikum. Am Sonnabend beginnt die 25. Ausgabe des Moritzburg-Festivals. Sie haben es damals mitbegründet – zusammen mit Ihrem Bruder Kai Vogler und dem Cellisten Peter Bruns. Hätten Sie damals gedacht, dass es das Festival 25 Jahre lang geben wird?

Jan Vogler: Nein. Man denkt ja, wenn man jung ist, nicht so wahnsinnig weit voraus. Wir wollten einfach etwas gründen und wir wollten beweisen, dass Musiker selbst ein Festival leiten können. Das war wie ein Spiel mit uns selbst: Wie gut sind wir auf diesem Sektor?

Die Ursprungsidee stammt ja vom Marlboro Festival in den USA. Da haben Sie damals, aus der DDR kommend, vielleicht auch den Geist eines solchen Kammermusikfestivals zum ersten Mal gespürt. Kann man das so sagen?

Cellist Jan Vogler Bildrechte: Mat Hennek Das ist richtig. Zunächst hat es mich überfordert: Ich kam aus der DDR 1988 nach Marlboro. Ich kam dort in einer Gewitternacht an, nach einer Odyssee über London und Boston und nach einer langen Autofahrt. Ich konnte kaum Englisch. Der Fahrer fuhr mich direkt zum Konzertort, ich saß im Publikum und hörte noch ein Stückchen Konzert, völlig übermüdet und überfordert und dachte: Wie können die so perfekt zusammenspielen, wenn die sich erst hier kennengelernt haben?



Ich glaube, diese Frage stellen sich auch viele Besucher in Moritzburg. Das habe ich in Marlboro gelernt: Dass man von früh bis abends probt, sich kennenlernt, zusammen isst, zusammen Spaß hat. Wir haben versucht, genau diesen Spirit, das gemeinsame Proben, aber auch das gemeinsame Spaß haben, in Moritzburg zu kreieren...

… In einer eindrucksvollen Umgebung im Jagdschloss Moritzburg vor dieser wunderbaren Teichlandschaft…

Das stimmt, die Natur in Moritzburg spielt eine große Rolle. Sie ist ein großer Inspirationsfaktor. Auch da war Marlboro die Schlüsselerfahrung. Rauszufahren in die Natur nach einer Probe und im See zu schwimmen oder im Wald spazieren zu gehen – das war genau der Teil, der dann die Entspannung brachte oder auch diese Verbindung mit der Umgebung, in der man die Musikwerke einstudiert.

Sie haben ja immer wieder phantastische Künstler dabei, zum Beispiel Arabella Steinbacher, Baiba Skride, Felix Klieser, der Bratschist Lawrence Power oder die Pianistin Lise de la Salle. Daneben sind aber auch junge, noch nicht so arrivierte Künstler dabei. Wie gelingt es Ihnen, sie alle immer wieder nach Moritzburg zu holen?

Es ist einfacher geworden. Am Anfang war das durchaus sehr schwer. Wir haben 1993 begonnen. Wir haben keine Gagen bezahlt, sondern gesagt: Kommt einfach. Was wir euch bieten können, sind die Flugkosten, die Übernachtung, das Essen – und eine Menge Spaß und gute Musik. Einige Freunde haben sich drauf eingelassen, sind gekommen und haben das Festival mit uns aufgebaut. Viele dieser Kollegen kommen in diesem Jahr zurück.

Das freut mich sehr, dass wir so auch ein bisschen auf unseren Beginn schauen können. Inzwischen hat das Festival einen bestimmten Ruf entwickelt – das macht es mir heute natürlich einfacher, wenn ich Kollegen anrufe. Trotzdem ist es jedes Jahr ein großer Aufwand, die Musiker auszuwählen, darauf zu achten, dass das Repertoire passt.

Das Festival hat sich entwickelt, haben Sie gesagt. Das betrifft auch den "Composer-In-Residence", den Sie seit 20 Jahren ins Moritzburg Festival integriert haben. In diesem Jahr ist das Sven Helbig – nicht gerade ein Komponist, der explizit für die Kammermusik steht. Was hat Sie dazu bewogen, ihn zum "Composer-In-Residence" zu ernennen?

Tatsächlich war der Faktor, dass er ein Komponist aus der Region ist, sehr wichtig. Wir hatten bisher aus der ganzen Welt "Composers In Residence". Für das 25. Jubiläum war es mir wichtig, einen Komponisten vorzustellen, der hier in der Region wirkt. Ich hatte spontan die Idee: Das wäre doch mal was Neues. Auch die Art, wie er komponiert. Unsere Musiker mal loszulassen. Die Einflüsse der Popmusik und die Improvisation werden uns in diesem Jahr auch bestimmt herausfordern.

Sie selbst spielen auch mit in Moritzburg. Trotz des Stresses und der Herausforderung – das lassen Sie sich also nicht nehmen, hier immer wieder selbst als Musiker aufzutreten?

Na ich glaube es ist umgekehrt. Es ist immer ein häufiges Missverständnis. Ich bin ja kein Intendant, der Cello spielt. Ich bin ein Cellist, der sich in das Musikleben einmischt. Natürlich verbringe ich die meiste Zeit in meinem Leben, über Musik nachzudenken und mein Cello zu spielen. Das war schon als Kind so, und so ist das heute noch.

Ich habe immer Leute bewundert, die darüber hinaus auch noch Einfluss auf die Gesellschaft genommen haben. Menschen, die sich über das Instrument hinaus noch für andere Dinge interessiert haben. Und ich habe auch beobachtet, dass diese Musiker teilweise mit noch mehr Intensität spielen, als Musiker, die sich nur fürs Instrument interessieren.

Was sind für Sie die Höhepunkte beim Moritzburg Festival in diesem Jahr?