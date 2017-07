Gewinner des Karlovy Vary Film Festivals

Am Samstag sind die Gewinnerfilme des Karlovy Vary Filmfestivals im tschechischen Karlsbad bekannt gegeben worden. Der Hauptpreis des Filmfestivals, der Kristallglobus, geht erstmals nach 15 Jahren wieder an eine heimische Produktion. Regisseur Vaclav Kadrnka erhielt die Auszeichnung für seine Mittelalter-Saga mit dem übersetzten Titel "Der Kreuzritter" ("Krizacek"). "Ich bin froh, dass unser Film so emotional gewirkt hat", freute sich der 43-Jährige. In der Rolle des Vaters der neunjährigen Hauptfigur Janik ist Karel Roden ("Die Bourne Verschwörung") zu sehen. Das Preisgeld liegt bei umgerechnet ca. 22.000 Euro.

Der Film "Men Don't Cry" (Bosien-Herzegowina, Slowenien, Kroation, Deutschland) gewann gleich zwei Auszeichnungen: Den Sonderpreis der Jury und den Europa Cinemas Label Award für den besten Europäischen Film im Hauptwettbewerb. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der unvoreingenommenen Haltung des Films. Das Psychodrama handelt von den traumatischen Erinnerungen einer Gruppe Veteranen des Bürgerkriegs in Jugoslawien.

Der deutsch-israelische Film "The Cakemaker" erhielt den Ökumenischen Jury-Preis. Der Film von Ofir Raul Graizer porträtiert eine Suche nach Liebe und Akzeptanz.

Produzent Itai Tamir und Regisseur Ofir Raul Graizer von "The Cakemaker" Bildrechte: Karlovy Vary International Film Festival Der einzigartige Bund zwischen den Charakteren verstärkt den Heilungsprozess, der ihnen neues Leben bringt. Es erlaubt dem Zuschauer, sich mit den wichtigsten menschlichen Werten zu verbinden, etwas, das alle Vorurteile überwindet: Liebe. Aus der Jurybegründung

Der Preis für die beste Regie ging an den slowakischen Filmemacher Peter Bebjak und seinen Film "The Line". Als beste Schauspielerinnen wurden Jowita Budnik und Eliane Umuhire für das Drama "Birds Are Singing in Kigali" ausgezeichnet. Der russische Schauspieler Alexander Yatsenko wurde für seine Rolle im Film "Arrythmia" als bester Schauspieler geehrt.

Der Preis der internationalen Filmkritiker FIPRESCI ging an die us-amerikanische Komödie "Keep the Change" von Rachel Israel.

Die Crew des Films "Keep the Change" Bildrechte: Karlovy Vary International Film Festival Es ist ein liebevoller Film mit einfacher Erzählung, getrieben von komplexen Emotionen. Indem sich Rachel Israel von den persönlichen Erlebnissen ihrer großartigen Schauspieler aus dem Bereich des Autismus inspirieren ließ, hat sie einen inklusiven, frischen und völlig einnehmenden Film geschaffen. Aus der Jurybegründung

Bereits am Montag waren der britische Regisseur Ken Loach und Drehbuchautor Paul Laverty mit dem Kristallglobus des Karlsbader Filmfestivals für außerordentliche Verdienste um das Weltkino ausgezeichnet worden. Viel zu oft richte sich alle Aufmerksamkeit auf den Regisseur, kritisierte Loach. Beide sind für ihre sozialkritischen Filme bekannt, wie "Ich, Daniel Blake" von 2016, eine Anklage des Sozialsystems aus der Sicht eines Arbeitslosen. Loach rief das Publikum in Karlovy Vary zu mehr Solidarität mit Flüchtlingen auf.