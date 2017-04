Unser Schamgefühl Keiner wird mehr rot?

Doch egal, wie groß die Scham ist: Der Wunsch, im Boden zu versinken oder einfach das Weite zu suchen, ist untrennbar mit dieser urmenschlichen Emotion verbunden. Dass es in dieser Hinsicht den Menschen früher nicht anders ging als uns heute, zeigt die Wurzel des Wortes Scham. Sprachwissenschaftler vermuten, dass es von dem indogermanischen Wort "Skem“ abstammt. Skem bedeutete so viel wie "sich verhüllen“ oder "sich verbergen“. Keine Frage also: Mit der Scham kommt immer auch ein Fluchtreflex.

Einen Boom erlebt seit einigen Jahren eine ganz neue Art des Schämens: das Fremdschämen. 2009 wurde der Begriff in den Duden und damit offiziell in die deutsche Sprache aufgenommen. 2010 wurde "Fremdschämen“ in Österreich sogar zum Wort des Jahres gekürt. Das Besondere an dieser Art der Scham: Sie stellt sich ein, ohne dass man selbst etwas Beschämendes getan hat. Und anders als jede andere Scham bereitet sie manchen Menschen sogar ein gewisses Wohlgefühl – jedenfalls dann, wenn wir den Verursacher der Fremdscham nicht persönlich kennen.