Die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) hat am Donnerstagabend Kinoprogrammpreise in Höhe von insgesamt 79.500 Euro an 21 gewerblich betriebene Kinos in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vergeben. Die Verleihung fand im Grassimuseum im Rahmen der 17. Filmkunstmesse Leipzig statt.

Der Hauptpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2016 ging an das Luru Kino in der Spinnerei in Leipzig.

Mit einem eigenwilligen Mix aus europäischen Arthouse-Filmen, amerikanischen Independents, ausgefallenen Kooperationen und einem üppigen Open-air-Programm im Sommer hat sich das Luru Kino in der Spinnerei in die Herzen seines leidenschaftlichen Publikums gespielt. 2016 war dabei für die Betreiber der erfolgreichste und besucherstärkste Jahrgang. Besonders außergewöhnlich sind die regelmäßigen Aufführungen von Stummfilmen und anderen Klassikern. Nicht zuletzt pflegt man im Luru also die schöne Tradition des analogen Filmabspiels. Juryvorsitzender Andreas Körner

Weitere Preise an Programmkinos

Kinoprogrammpreise in Höhe von jeweils 5.000 Euro erhielten das Burg Theater in Burg, die Kinobar Prager Frühling in Leipzig, das Metropol Kino in Jena, das Luchskino am Zoo in Halle (Saale), die Passage Kinos in Leipzig sowie die Dresdner Filmtheater Programmkino Ost, Thalia Cinema . Coffee and Cigarettes und das Kino im Dach.

Zudem wurden weitere kleinere Preise an Kinos in verschiedenen Städten von Magdeburg bis Dessau vergeben. Mit dem Sonderpreis für eine alternative Abspielstätte, verbunden mit einer Prämie in Höhe von 5.000 Euro, zeichnete die Jury das UT Connewitz in Leipzig aus.

Anspruchsvolle Filme

Die Betreiber des Luru Kinos Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit den Kinoprogrammpreisen wird der Einsatz mitteldeutscher Filmtheater für den anspruchsvollen Film honoriert und der Ausbau einer vielfältigen und interessanten Kinolandschaft gefördert. Prämiert wird die Qualität des Vorjahresprogramms. Neben der allgemeinen Qualität der gezeigten Filme achtet die aus Film- und Kinofachleuten bestehende Jury vor allem auf einen hohen Anteil deutscher – insbesondere mitteldeutscher – Filme. Ebenfalls positiv bewertet wird ein Engagement in den Bereichen europäischer Film, Kinder- und Jugendfilm, Dokumentarfilm und Kurzfilm.

Übersicht Preisträger Kinoprogrammpreis Mitteldeutschland 2017:

Hauptpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2016 verbunden mit einer Prämie in Höhe von 10.000 Euro:

Luru Kino in der Spinnerei, Leipzig

Auszeichnungen für ein besonders gutes Jahresfilmprogramm 2016 verbunden mit einer Prämie in Höhe von je 2.500 Euro:

Cineding, Leipzig

Kino am Markt, Jena

Kino im Schillerhof, Jena

KIF – kino in der fabrik

Dresden Lichthaus, Weimar

Puschkino, Halle (Saale)

Studiokino, Magdeburg

Schauburg, Dresden

Auszeichnungen für ein gutes Jahresfilmprogramm 2016 verbunden mit einer Prämie in Höhe von je 1.500 Euro:

Kiez-Kino, Dessau

Schaubühne Lindenfels, Leipzig

Schauburg, Leipzig