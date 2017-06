Wir hören täglich von terroristischen Überfällen. Und manche geschehen inzwischen gar nicht so weit weg von unserer Haustür. Bei solchen Nachrichten wächst die Angst in der Bevölkerung. Und mancher fragt sich, wie könnte ich mich in der Straße verteidigen, wenn ich angegriffen werde? Aus solchen Ängsten heraus ist Krav Maga eine Kampfsportart, die zwar noch ein Geheimtipp ist, aber seit einiger Zeit einen regelrechten Boom erlebt. Immer mehr Menschen wollen sich in dieser Kampfsportart ausbilden lassen, weil sie eine effektive Verteidigung bei Attacken verspricht.