Über Shahak Shapira Der 1988 in Israel geborene Künstler und Satiriker zog im Alter von 14 Jahren mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder nach Deutschland. Und zwar in die NPD-Hochburg Laucha in Sachsen-Anhalt. Nach seinem Abitur zieht Shapira nach Berlin, wo er auch heute noch lebt.



In seinem Buch "Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen" verarbeitet er auch seine Erlebnisse in der Silvesternacht von 2014/2015, als ihn eine Gruppe antisemitischer Männer angreift.



Für rege Diskussionen sorgte sein Online-Projekt "Yolocaust" Anfang des Jahres: Darin versetzte er Menschen, die sich mit amüsierten Selfies auf dem Berliner Holocaust-Mahnmal in Szene setzten, mittels Photobearbeitung in Originalbilder aus den NS-Vernichtungslagern. Shapira selbst wollte durch "Yolocaust" dazu anregen, unsere Erinnerungskultur zu hinterfragen.