In Jena startet am Donnerstag das sechswöchige Open-Air-Festival Kulturarena. Bis zum 20. August finden auf dem Theatervorplatz in der Stadt Konzerte, Theater- und Filmvorführungen statt.

"The Notwist" spielt in Jena

Eröffnet wird das Festival am Donnerstagabend mit dem Theaterstück "Judith", eine Tragödie des deutschen Dramatikers und Lyrikers Friedrich Hebbel (1813-1863). Das Stück ist eine Produktion des Theaterhauses Jena und wird vom 6. bis zum 9. Juli jeweils um 21:30 Uhr aufgeführt.

Konzerthöhepunkte in diesem Jahr sind unter anderem der Auftritt der britischen Popband "The Slow Show" am 22. Juli, "The Divine Comedy", die Band es nordirischen Musikers Neil Hannon am 26. Juli sowie das Konzert von "The Notwist", den deutschen Independent-Helden um Markus und Micha Acher, am 2. August.

Große Vielfalt an Künstlern

Die Spannbreite an Künstlern ist auch in diesem Jahr groß, sagte Musikredakteur Stefan Maelck bei MDR KULTUR: "Von Salif Keita bis 'Die Höchste Eisenbahn', 'Soul von The Exitements' oder 'Valerie June', deutsche Künstler wie Judith Holofernes oder Max Mutzke – so eine Mischung muss man erst einmal hinbekommen."

Auch der US-amerikanische Jazzsänger und Komponist Gregory Porter wird in Jena auftreten – sein Konzert am 9. August ist allerdings schon ausverkauft.

Musik zum kleinen Preis