Die Stadt will ihrem weltoffenen Konzept auch mit einem Instagram-Account Nachdruck verleihen. Unter dem Hashtag #PassionatelyPafos sind hier zum Beispiel Fotos von den Tanzproben für die Eröffnungszeremonie am 28. und 29. Januar zu sehen. Diese Idylle kann allerdings täuschen: Die Insel ist seit einem Putsch vor über 40 Jahren in einen Nord- und einen Südteil getrennt, ein Grenzzaun trennt noch immer den türkisch kontrollierten Norden vom griechisch geprägten, als Republik Zypern anerkannten, Süden der Insel. Pafos befindet sich im von der Europäischen Union anerkannten Süden. Die Kulturhauptstadt thematisiert die politischen Probleme allerdings nicht – zumindest nicht auf ihrer Website .

Den von der EU vergebenen Titel "Kulturhauptstadt Europas" tragen jedes Jahr zwei Orte. Paphos steht teilweise in Kontrast zu seinem Städtepartner: dem dänischen Aarhus . Anders als Dänemark wurde Zypern schwer von der Finanzkrise geschüttelt. Das Projekt Kulturhauptstadt stand deshalb auf wackligen Füßen. Dafür hat sich Dänemark mit anderen Problemen auseinanderzusetzen. Dem Rechtsruck in der Regierung zum Beispiel: Die rechtspopulistische Dansk Folkeparti ist zweitstärkste Kraft im dänischen Parlament. Zypern hingegen steht genau zum Beginn des Kulturjahres in Paphos erneut vor der Herausforderung, seine Teilung zu überwinden. Die Vereinten Nationen haben diese Woche in Genf versucht, dafür eine Lösung zu finden.

Um sich auf das Jahr als Kulturhauptstadt vorzubereiten, hat Paphos monatelang gebaut. Und so soll das Kulturjahr am 28. Januar auf dem frisch renovierten Zentralen Platz der Stadt eröffnet werden. Auf die Aphrodite-Geschichte will die Stadt letztlich aber nicht verzichten: So tritt Ute Lemper am 20. Mai mit einer Performance auf, die der Göttin gewidmet ist: "The Touch of Aphrodite" heißt ihr Programm, in dem sie Werke von Bertolt Brecht und Kurt Weill interpretiert.