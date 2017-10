Doch was man so hört … In Kernichau soll es ein umtriebiges Kunstmuseum geben. Es wird geleitet von Ricardo Knallzig – so sagt man. Der kunstbegeisterte Museumsdirektor soll berühmt dafür sein, spektakuläre Sonderschauen zu kuratieren. Auch hochkarätige Leihgaben sollen hier mitunter zu sehen sein. (Vielleicht fahren Sie doch mal hin?)

Gemeinsam wollen sie sich in der Hackordnung der Kunstbranche behaupten, neben all den großen Kunsttempeln in Mitteldeutschland. Also müssen sie auch mal was wagen und manchmal auch selbst zum Pinsel greifen … Das bleibt dann nicht aus. Und am Ende, wenn das Ministerium aus Berlin anruft, war vielleicht auch nicht alles umsonst …?